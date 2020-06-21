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Коронавирус в Крыму

В Крыму расходятся официальные данные по зараженным коронавирусом

17:37 воскресенье, 21 июня 2020
В Крыму расходятся официальные данные по зараженным коронавирусом

фото © pixabay.com

В Крыму расходятся официальные данные по ковид-положительным: общее число зараженных у Роспотребнадзора меньше, чем минздрава РК.

За последние сутки в Крыму подтверждены еще 13 случаев Covid-19.

По данным ежедневного мониторинга под медицинским наблюдением находятся 3 тыс 233 человека, из которых 2 тыс 10 пребывают в режиме самоизоляции дома, 287 – в стационарах, 936 – в обсерваторах. Всего с начала пандемии в РК выявлены 608 зараженных, 20 из них скончались. При этом минздрав республики сообщает, что продолжают лечение 187 человек, выписано с выздоровлением – 403. Если сложить эти цифры и добавить число умерших, получается 610.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек. За 20 июня на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Крыму под меднаблюдением находятся 3222 человека. По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3222 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому — 1997 человек, в стационарах находятся 288 человек, изолировано в обсерваторы – 937 человек.

Солнечное затмение может прекратить пандемию коронавируса. Индийский ученый уверен в том, что солнечное затмение, которое можно будет наблюдать уже в это воскресенье, может стать причиной прекращения пандемии или же ее еще большей активизации.

ВОЗ: коронавирус вступает в новую опасную фазу. В мире наступает новая фаза пандемии коронавирусной инфекции.

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Коронавирус в Крыму
В Крыму расходятся официальные данные по зараженным коронавирусом

В Крыму расходятся официальные данные по зараженным коронавирусом фото

В Крыму расходятся официальные данные по ковид-положительным: общее число зараженных у Роспотребнадзора меньше, чем минздрава РК.

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