Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +25
море +21

Коронавирус в Крыму

В Крыму под меднаблюдением находятся 3222 человека

08:10 воскресенье, 21 июня 2020

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3222 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому — 1997 человек, в стационарах находятся 288 человек, изолировано в обсерваторы – 937 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 595 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 180 человек, выписано с выздоровлением — 397.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своем фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

ВОЗ: коронавирус вступает в новую опасную фазу. В мире наступает новая фаза пандемии коронавирусной инфекции.

Поликлиники Севастополя заработают в прежнем режиме. С 22 июня в поликлиниках Севастополя возобновляется оказание плановой медицинской помощи.

В крымских обсерваторах держат почти тысячу человек. Более 900 человек пребывают в условиях обсерватора в Крыму.

В России уже больше восьми тысяч жертв пандемии. В РФ выявили почти 577 тысяч случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю страна уверенно занимает третье место в мире.

Коронавирус в Крыму
Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек

Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек

За 20 июня на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Солнечное затмение может прекратить пандемию коронавируса

Солнечное затмение может прекратить пандемию коронавируса

Индийский ученый уверен в том, что солнечное затмение, которое можно будет наблюдать уже в это воскресенье, может стать причиной прекращения пандемии или же ее еще большей активизации.

Власть
«На Берлин»: российские военные отрепетировали парад в Севастополе без защитных масок

«На Берлин»: российские военные отрепетировали парад в Севастополе без защитных масок фото

В субботу, 20 июня, в центре Севастополя на проспекте Нихимова российские военные провели генеральную репетицию парада Победы.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации