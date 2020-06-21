В Крыму под меднаблюдением находятся 3222 человека

По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3222 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому — 1997 человек, в стационарах находятся 288 человек, изолировано в обсерваторы – 937 человек.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю всего выявлено 595 положительных на Covid-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 180 человек, выписано с выздоровлением — 397.

Всем гражданам, прибывшим из-за границы, по прибытию на территорию Республики Крым из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой, где зарегистрированы случаи новой коронавирусной инфекции (2019-nCov), необходимо незамедлительно сообщать информацию о своем фактическом месте проживания и о состоянии здоровья на «горячую линию» Министерства здравоохранения Республики Крым по телефонам 8-800-733-33-34, 8-800-733-33-12 и межрегионального управления Роспотребнадзора по Республике Крым и городу Севастополю по телефону +7978-919-11-23.

На территории республики реализуются усиленные меры по недопущению завоза и распространения вируса.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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ВОЗ: коронавирус вступает в новую опасную фазу. В мире наступает новая фаза пандемии коронавирусной инфекции.

Поликлиники Севастополя заработают в прежнем режиме. С 22 июня в поликлиниках Севастополя возобновляется оказание плановой медицинской помощи.

В крымских обсерваторах держат почти тысячу человек. Более 900 человек пребывают в условиях обсерватора в Крыму.

В России уже больше восьми тысяч жертв пандемии. В РФ выявили почти 577 тысяч случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю страна уверенно занимает третье место в мире.