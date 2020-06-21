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В Крыму отмечают «стремительное восстановление» спроса на авиаперелеты
фото © Крыминформ
Министерство курортов и туризма Крыма утверждает, что спрос на перелеты на полуостров из России «стремительно восстанавливается».
В опубликованной информации ссылаются на аналитиков сервиса онлайн-бронирования Biletix, которые отмечают, что уже с мая нет «глубокой просадки».
«Такой показатель по Крыму на данный момент составляет 76%, при этом в целом по России аналитики ожидают восстановление до 50% только к концу года», – говорится в сообщении.
В информации также утверждается, что средняя стоимость перелетов в Крым из России в июне снизилась в сравнении с показателями прошлого года – более чем на 40%.
«Средний чек на авиабилеты в Крым туда-обратно из российских городов составил на период с 1 по 18 июня 2020 года – 8173 рублей, годом ранее – 13831 рубля. Таким образом, средний чек на перелеты в Крым снизился на 41%», – ссылается «Турпортал» на аналитиков упомянутого сервиса.
Указывается, что больше других покупают билеты в Симферополь москвичи (55%) и жители Санкт-Петербурга (11%). Доля туристов с детьми по отношению к прошлому году практически не изменилась (2019 – 22,9%, 2020 – 22,2%), а среднее время пребывания в Крыму выросло с 12 до 13 дней.
Ранее в аэропорту Симферополя сообщали о том, что из-за пандемии коронавируса за май 2020 года пассажиропоток сократился более чем на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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