Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +25
море +21

Курортный сезон

В Крыму отмечают «стремительное восстановление» спроса на авиаперелеты

09:01 воскресенье, 21 июня 2020
В Крыму отмечают «стремительное восстановление» спроса на авиаперелеты

фото © Крыминформ

Министерство курортов и туризма Крыма утверждает, что спрос на перелеты на полуостров из России «стремительно восстанавливается».

В опубликованной информации ссылаются на аналитиков сервиса онлайн-бронирования Biletix, которые отмечают, что уже с мая нет «глубокой просадки».

«Такой показатель по Крыму на данный момент составляет 76%, при этом в целом по России аналитики ожидают восстановление до 50% только к концу года», – говорится в сообщении.

В информации также утверждается, что средняя стоимость перелетов в Крым из России в июне снизилась в сравнении с показателями прошлого года – более чем на 40%.

«Средний чек на авиабилеты в Крым туда-обратно из российских городов составил на период с 1 по 18 июня 2020 года – 8173 рублей, годом ранее – 13831 рубля. Таким образом, средний чек на перелеты в Крым снизился на 41%», – ссылается «Турпортал» на аналитиков упомянутого сервиса.

Указывается, что больше других покупают билеты в Симферополь москвичи (55%) и жители Санкт-Петербурга (11%). Доля туристов с детьми по отношению к прошлому году практически не изменилась (2019 – 22,9%, 2020 – 22,2%), а среднее время пребывания в Крыму выросло с 12 до 13 дней.

Ранее в аэропорту Симферополя сообщали о том, что из-за пандемии коронавируса за май 2020 года пассажиропоток сократился более чем на 90% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе разъяснили правила въезда в город. С 15 июня в Севастополе возобновили прием гостей гостиницы и другие места размещения, кроме хостелов. Условия, при которых возможна работа, объяснили в городском правительстве.

ВАД запустил движение по транспортной развязке под Симферополем. Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» – АО «ВАД» – запустил движение по транспортной развязке Донское – Мазанка и на участке старой дороги вдоль села Донское под Симферополем.

Из Крыма в Украину выезжает людей больше, чем заезжает. В Госпогранслужбе Украины опубликовали свои данные по пересечению админграницы Крыма с Херсонской областью за минувшие сутки с возобновлением работы КПВВ после карантина из-за коронавируса.

Поток автомобилей на Крымском мосту достиг прошлогоднего уровня. Поток автомобильного транспорта на Крымском мосту практически достиг прошлогоднего уровня.

Коронавирус в Крыму
Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек

Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек

За 20 июня на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Коронавирус в Крыму
Солнечное затмение может прекратить пандемию коронавируса

Солнечное затмение может прекратить пандемию коронавируса

Индийский ученый уверен в том, что солнечное затмение, которое можно будет наблюдать уже в это воскресенье, может стать причиной прекращения пандемии или же ее еще большей активизации.

Власть
«На Берлин»: российские военные отрепетировали парад в Севастополе без защитных масок

«На Берлин»: российские военные отрепетировали парад в Севастополе без защитных масок фото

В субботу, 20 июня, в центре Севастополя на проспекте Нихимова российские военные провели генеральную репетицию парада Победы.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации