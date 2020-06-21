В Крыму нашли нарушения в успешно сданных после капремонта домах

В Республике Крым прокуратура нашла нарушения на объектах капитального ремонта, которые приняли еще в сентябре 2018 года.

О махинациях подрядчиков на общую сумму более полумиллиона рублей сообщили в пресс-службе республиканской прокуратуры.

В ведомстве заявили, что проверка проводилась в поселке Первомайское в доме номер 7 на улице Корпана. Там подрядчик завысил объем выполненных работ на 171 тысячу рублей, а еще более 140 тысяч рублей незаконно положил себе в карман, сэкономив на строительных материалах. Общая сумма ущерба составила более 312 тысяч рублей.

Двумя неделями ранее прокурорская проверка нашла нарушения при капремонте еще одного дома на этой улице. Подрядчик завысил объем выполненных работ на сумму 112 тысяч рублей, кроме того использовал в работах материалы дешевле, чем нужно, указав в отчетах материалы дороже положенного. В результате еще более 127 тысяч рублей были неправомерно присвоены нечистой на руку компанией.

Во втором случае сумма ущерба составила более 240 тысяч рублей. В итоге на двух домах недобросовестные исполнители «нажили» более 550 тысяч рублей. Выполнял ли работы один и тот же подрядчик, в ведомстве не сообщили.

По результатам проверки в обоих случаях были возбуждены уголовные дела, сообщили в пресс-службе прокуратуры: за мошенничество с использованием служебного положения и подделку официальных документов с целью скрыть другое преступление.

Ремонтные работы по этим двум домам подрядчики завершили еще в сентябре 2018 года.

Об этом сообщается на официальном сайте НО «Региональный фонд капремонта МКД Республики Крым». Тогда отремонтированные дома в Первомайском посетил заместитель гендиректора фонда вместе с представителями фирмы-подрядчика. О нареканиях на выполненные работы не сообщалось.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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