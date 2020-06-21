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Общество

В Крыму ко Дню медработника создали граффити на фасаде одного из домов

16:55 воскресенье, 21 июня 2020

Граффити в поддержку врачей, борющихся с коронавирусом, появилось на фасаде одного из домой в Крыму.

Видео, на котором запечатлено граффити, опубликовано в воскресенье в Facebook главы региона Сергея Аксенова, также на своей странице в соцсети он поздравил всех врачей с Днем медицинского работника.

На записи видно, что художники на фасаде дома изобразили медицинского работника, который держит в руках планету. В углу граффити разместили хештеги «Спасибо врачам» и «Молодежь крыма».

«Уважаемые медицинские работники, примите сердечные поздравления с профессиональным праздником! В этом году мы отмечаем День медицинского работника в особых условиях, связанных с пандемией. И именно вы сейчас находитесь на передовой борьбы с коронавирусной инфекцией, работаете в условиях, без преувеличения приближенных к боевым, самоотверженно и добросовестно выполняете свой долг. То, что нам удается держать ситуацию в Крыму под контролем, является результатом вашего высокого профессионализма и слаженной работы», - говорится в сообщении Аксенова.

Он отметил, что всесторонняя поддержка медработников, обеспечение их достойного уровня жизни и комфортных условий труда всегда были приоритетными задачами федеральных и республиканских властей.

В тексте использованы материалы: ТАСС

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