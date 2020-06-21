Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек

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За 20 июня на территории Республики Крым подтверждено 13 новых случаев коронавирусной инфекции.

Из общего количества подтвержденных случаев 6 выявлены активно по результатам эпидемиологического расследования и лабораторного скрининга, 7 человек обратились самостоятельно в связи с клиническими симптомами. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.

Всего на текущий период в республике зарегистрировано 608 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 91 случай завезен из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 456 случаев выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 25 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.

Выздоровевших за весь период – 403 человека.

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