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Севастополец задержан за серию половых преступлений против несовершеннолетних
Главное следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Крым и Севастополю расследует ряд преступлений, совершенных против половой неприкосновенности школьниц и совершеннолетних жительниц Севастополя.
По подозрению в совершении преступлений задержан местный житель, сообщила старший помощник руководителя ГУ СК России по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.
«Задержан житель Ленинского района (Севастополя) 1975 года рождения, ранее не попадавший в поле зрения правоохранительных органов Российской Федерации, – уточнила Постнова. – Установлена его причастность к совершению более 10 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности школьниц и женщин, совершенных на территории Гагаринского, Ленинского, Нахимовского, Балаклавского районов города Севастополя, а также Ялты. Данные получены благодаря экспертным возможностям органов Следственного комитета России и МВД, в том числе – в результате проведения ДНК-экспертизы следов, оставленных им на местах преступлений».
По данным СК, с 2014 года в разных районах Севастополя в безлюдных местах в отношении школьниц и совершеннолетних жительниц города совершались насильственные действия сексуального характера. На протяжении всего этого времени следствием в тесном взаимодействии с органами полиции шла непрерывная работа по расследованию данных преступлений, отработке версий, широкого круга лиц на предмет причастности к их совершению.
Следствие готовится предъявить обвинение задержанному и выйти суд с ходатайством об избрании меры пресечения.
Устанавливаются все обстоятельства совершенных преступлений, а также причастность мужчины к совершению аналогичных деяний. Ход расследования уголовного дела находится на контроле руководства главного следственного управления.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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