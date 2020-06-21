Общество
Счет идет на часы: на Симферополь обрушится град, гроза и шквал
Во второй половине воскресенья на столицу республики обрушится непогода.
Об этом сообщает МЧС РК со ссылкой на «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
«Во второй половине дня и до конца суток 21 июня в Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду. В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением или обрывом линий электропередач и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций», - предупредили в министерстве.
Спасатели порекомендовали во время непогоды без надобности не покидать дома, не спускаться в подземные переходы и ограничить походы в горно-лесную местность.
Ранее в эфире радио «Спутник в Крыму» ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что обильные июньские осадки в Крыму соответствуют средним многолетним значениям, однако после затяжной засухи с осени в 2019 года летние дожди полностью не решат проблему дефицита воды.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Севастополе объявлено штормовое предупреждение на 21 июня. По прогнозу синоптиков погода резко ухудшится уже ночью. Ожидаются сильный дождь, гроза, при грозе порывистый ветер.
Во второй половине дня в Симферополе ожидается сильный ливень с градом. 20 июня в Симферополе во второй половине дня ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквал 20-25 м/с.
Прогноз погоды в Крыму на субботу 20 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 20 июня.
Гроза и сильные ливни ожидаются в Симферополе во второй половине дня. Сильные ливни, гроза и град ожидаются сегодня в Симферополе.
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