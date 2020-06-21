Путин: Крым всегда был нашим, мы его не приобретали

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Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «не приобретала Крым».

Как сказал он в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», население полуострова сделало «демократический выбор войти в состав РФ».

«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», – сказал Путин.

По его мнению, Россия не ругалась с Украиной, а только «разошлась во мнениях» с официальным Киевом.

«Мы не поругались с Украиной. Мы разошлись во взглядах с теми, кто находится у власти там, а украинский народ как был, так

Ранее Новости Крыма сообщали:

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