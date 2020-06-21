Власть
Путин: Крым всегда был нашим, мы его не приобретали
фото © Gazeta.ru
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «не приобретала Крым».
Как сказал он в интервью для фильма «Россия. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1», население полуострова сделало «демократический выбор войти в состав РФ».
«Во-первых, Крым всегда был нашим, даже с юридической точки зрения. Во-вторых, мы не приобрели. Народ, проживающий в Крыму, принял решение воссоединиться с Россией», – сказал Путин.
По его мнению, Россия не ругалась с Украиной, а только «разошлась во мнениях» с официальным Киевом.
«Мы не поругались с Украиной. Мы разошлись во взглядах с теми, кто находится у власти там, а украинский народ как был, так
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Симферополе отключат Вечный огонь. Вечный огонь на мемориале «Могила Неизвестного солдата» в Симферополе отключат на сутки для профилактических работ.
У Зеленского заявили, что крымчане остаются гражданами Украины. В Постоянном представительстве президента в АРК уверяют, что несмотря на наличие у жителей полуострова паспортов, выданных Россией, крымчане продолжают оставаться гражданами Украины.
В Крыму призвали рожать детей сразу после голосования за Конституции. Крымская общественница призвала голосовать за «поправки в Конституцию» против «родителя № 1 и родителя № 2».
Аксенов извинился за карантин в Крыму. Еще месяц назад Аксенов утверждал, что никакого сезона в этом году не будет.
Путин: Крым всегда был нашим, мы его не приобретали
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия «не приобретала Крым».
Хроника коронавируса: подробности новых случаев в Севастополе
За минувшие сутки в Севастополе выявлено шесть новых случаев заражения короновирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
Солнечное затмение может прекратить пандемию коронавируса
Индийский ученый уверен в том, что солнечное затмение, которое можно будет наблюдать уже в это воскресенье, может стать причиной прекращения пандемии или же ее еще большей активизации.
Опять резкий рост: в Крыму увеличилось число зараженных коронавирусом
За 18 июня на территории Республики Крым 15 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
19 июня
Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек
6 часов назад
«На Берлин»: российские военные отрепетировали парад в Севастополе без защитных масок фото
В субботу, 20 июня, в центре Севастополя на проспекте Нихимова российские военные провели генеральную репетицию парада Победы.