Прокуратура Крыма сообщает о проверке на нефтебазе под Керчью

В прокуратуре Крыма утверждают, что организовали проверку по сообщениям СМИ о возможных нарушениях требований законодательства на территории Семиколодезянской нефтебазы в Ленинском районе.

«В ходе проведения проверки будет дана оценка полноте реализации плана о минимизации негативного воздействия на окружающую среду, а также соблюдению требований законодательства при эксплуатации объектов, находящихся на территории нефтебазы, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду», – сказано в сообщении ведомства.

Здесь также отметили, что при наличии оснований, «будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования, направленные на устранение нарушений».

Жители Ленино уже не раз жаловались местным властям на запах мазута со стороны Семиколодезянской нефтебазы. Люди утверждали, что ночью не могут открывать окна, потому что в дом попадает едкий запах, а на стеклах и подоконниках появляется маслянистый налет.

С жителями встречалась вице-премьер Крыма Юлия Жукова. Она сообщила, что нефтебазу используют для нужд строительства трассы «Таврида».

Роспотребнадзор через суд требует приостановить работу нефтебазы.

Как сообщают крымские СМИ, Семиколодезянскую нефтебазу выкупили российские инвесторы в 2015 году. Через год ими был выкуплен земельный участок под нефтебазой. Одновременно с этим начались работы по модернизации предприятия с целью увеличения объемов перевалки нефтепродуктов. После реконструкции предприятие заработало снова, в разы увеличив объемы перевалки нефтепродуктов. Кроме того, на территории нефтебазы появилось установка по производству битума из мазута и гудрона.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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