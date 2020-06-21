Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (шквал 20-25 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (Крупный град), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (Сильный ливень), уровень опасности оранжевый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (местами чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый, дождь (Сильные ливни), уровень опасности оранжевый, ветер (шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (Крупный град), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - дождь (Сильный ливень), уровень опасности оранжевый, ветер (местами 20-25 м/с.), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, прочие опасности (Крупный град), уровень опасности оранжевый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, дождь (Сильный ливень), уровень опасности оранжевый, ветер (Шквал 20-25 м/с), уровень опасности оранжевый, прочие опасности (Крупный град), уровень опасности оранжевый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 25, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер юго-западный 7 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 67 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Ялте сегодня утром переменная облачность, во второй половине дня - ясная погода. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер западный 7 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 82 до 96 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 23, ночью около 21 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 74 до 90 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 9 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 96 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 25, ночью около 21 градусов. Ветер юго-восточный 12 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером. Температура воздуха днем от 20 до 26, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер юго-западный 8 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер северо-западный 9 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 56 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 27, ночью от 20 до 22 градусов. Ветер западный 10 км/час, возможны порывы до 18 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 60 до 97 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня в течение всего дня - переменная облачность. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 19, ночью около 15 градусов. Ветер западный 8 км/час, возможны порывы до 17 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 20, ночью около 16 градусов. Ветер юго-западный 5 км/час, возможны порывы до 10 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 84 до 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 19 до 24 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 23, на мысе Казантип в Азовском море - 23, в Керчи - 24, в Николаевке - 21, в Севастополе - 21, в Судаке - 22, на Тарханкуте - 22, в Феодосии - 23, в Ялте - 21 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 26, на Кипре - 23, в Одессе - 24, в Сочи - 23, в Турции - 24, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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