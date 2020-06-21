Повлияет ли засуха в Крыму на урожай винограда

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Установившаяся на полуострове засуха и недостаток дождей, безусловно, скажутся на урожае винограда: сборы в этом году будут меньше.

Зато в этом есть некоторые плюсы, рассказала в эфире радио «Спутник в Крыму» гендиректор предприятия «Массандра» Янина Павленко.

По ее словам, пик цветения в этом году прошел в очень благоприятных условиях, однако есть одно «но» – недостаток осадков.

«Конечно, как следствие, недостаток влаги в почве. Поэтому плановые показатели по сбору урожая будут ниже, но это мы сможем оценить уже во время уборки», - предсказала Павленко.

Тем не менее, сухая почва виноградников может дать новые вкусовые качества выращенному на ней винограду. Это позволит виноделам «поэкспериментировать» со вкусовой палитрой вина в этом году.

«Виноделие – это творчество, плохих годов у нас не бывает. Засушливые годы, как правило, дают нам очень большое содержание сахара в винограде. Это дает нам возможность выпускать безумно интересные и необыкновенные марки натуральных сладких вин, - пояснила гендиректор предприятия. – То есть в любой ситуации сельское хозяйство и виноделие может найти свои преимущества».

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В тексте использованы материалы: РИА Крым

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