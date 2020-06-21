Происшествия
Над Крымом пролетел смерч: очевидцы сняли видео
Помимо бушующего ветра и сильного ливня с градом в Крыму 20 июня также был смерч. Видеозаписями с запечатленным природным явлением делятся крымчане в соцсетях.
Напомним, ранее в МЧС РК предупредили о надвигающемся шторме. После обеда в Крыму начался сильный ливень, град и шквалы.
«Раздольненский район. Когда-нибудь видели смерч своими глазами?» - говорится в подписи под видео.
Также на видео видно, что на поле во время смерча паслись с десяток коров.
Напомним, по информации метеорологов, смерчи появляются при влажной и теплой погоде, поэтому прогнозируется рост их количества с потеплением.
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