Из Москвы в Севастополь можно будет доехать на поезде

С 1 июля Москву и Севастополь свяжет железнодорожное сообщение.

Ранее из Москвы на поезде можно было доехать только до Симферополя.

«С 1 июля поезд «Таврия» Санкт-Петербург – Севастополь будет следовать по маршруту с остановкой в Москве, на Казанском вокзале. Пассажиры из столицы получат возможность без пересадок добираться по железной дороге до Севастополя. Также Москва появится в расписании состава, следующего в обратном направлении – из Севастополя в Санкт-Петербург», - сообщает пресс-служба перевозчика «Гранд Сервис Экспресс».

Известно, что купить билеты из Москвы в Севастополь и обратно можно будет с 22 июня, как в плацкартные, так и в купейные вагоны. Поезд по направлению из Санкт-Петербурга в Севастополь будет прибывать на Казанский вокзал в Москве в 22:25. Стоянка поезда – 53 минуты. Состав, следующий в обратном направлении, будет останавливаться в Москве в 01:30 и отправляться далее, в Санкт-Петербург, в 02:09.

Как сообщалось ранее, по железной дороге на полуостров можно добраться не только из Москвы и Петербурга, но и из Кисловодска, Екатеринбурга и Мурманска. Запустить эти направления планировалось еще в апреле, но помешала пандемия коронавируса. В итоге новые поезда пойдут в Крым в конце июня, билеты на них уже продаются. Также для пассажиров «Таврии» с 1 июля организуют доставку к курортным городам автобусами от железнодорожных вокзалов.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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