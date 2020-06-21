Хроника коронавируса: подробности новых случаев в Севастополе

фото © vk.com/aksenovrk

За минувшие сутки в Севастополе выявлено шесть новых случаев заражения короновирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.

«Все заболевшие – строители, приехавшие на один из объектов, которые находились на самоизоляции до получения результатов анализов. Сданные ими тесты на коронавирусную инфекцию показали положительные результаты»,- заявили в правительстве Севастополя.

Всего с начала года в городе новую коронавирусную инфекцию выявили у 206 человек. В настоящий момент в стационарах находится 30 пациентов. Выздоровело 166 человек, трое умерли.

«На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 99 пациентов, в городской больнице № 9 – 89. Под наблюдением по месту жительства – 748 человек», - рассказали власти.

Продолжается тестирование всех, кто прибывает в Севастополь: за минувшие сутки на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале анализ взят у 760 человека.

Как сообщалось ранее, в Крыму выявлено 13 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала года в республике зарегистрировано 608 случаев заражения.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму под меднаблюдением находятся 3222 человека. По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3222 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому — 1997 человек, в стационарах находятся 288 человек, изолировано в обсерваторы – 937 человек.

Солнечное затмение может прекратить пандемию коронавируса. Индийский ученый уверен в том, что солнечное затмение, которое можно будет наблюдать уже в это воскресенье, может стать причиной прекращения пандемии или же ее еще большей активизации.

ВОЗ: коронавирус вступает в новую опасную фазу. В мире наступает новая фаза пандемии коронавирусной инфекции.

Поликлиники Севастополя заработают в прежнем режиме. С 22 июня в поликлиниках Севастополя возобновляется оказание плановой медицинской помощи.