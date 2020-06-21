Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Снова рост: в Крыму за сутки заболели еще 13 человек ● В Крыму под меднаблюдением находятся 3222 человека ● ВОЗ: коронавирус вступает в новую опасную фазу ● Поликлиники Севастополя заработают в прежнем режиме ● В крымских обсерваторах держат почти тысячу человек
Хроника коронавируса: подробности новых случаев в Севастополе
фото © vk.com/aksenovrk
За минувшие сутки в Севастополе выявлено шесть новых случаев заражения короновирусной инфекцией, сообщает пресс-служба правительства города.
«Все заболевшие – строители, приехавшие на один из объектов, которые находились на самоизоляции до получения результатов анализов. Сданные ими тесты на коронавирусную инфекцию показали положительные результаты»,- заявили в правительстве Севастополя.
Всего с начала года в городе новую коронавирусную инфекцию выявили у 206 человек. В настоящий момент в стационарах находится 30 пациентов. Выздоровело 166 человек, трое умерли.
«На сегодняшний день в инфекционной больнице находится под наблюдением 99 пациентов, в городской больнице № 9 – 89. Под наблюдением по месту жительства – 748 человек», - рассказали власти.
Продолжается тестирование всех, кто прибывает в Севастополь: за минувшие сутки на пунктах пропуска и на железнодорожном вокзале анализ взят у 760 человека.
Как сообщалось ранее, в Крыму выявлено 13 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией. Всего с начала года в республике зарегистрировано 608 случаев заражения.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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В Крыму под меднаблюдением находятся 3222 человека. По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3222 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому — 1997 человек, в стационарах находятся 288 человек, изолировано в обсерваторы – 937 человек.
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