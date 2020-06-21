Общество
Грозы продолжатся в Крыму в начале недели
фото © Новости Крыма
Сильные ливни и грозы ожидаются в Крыму в ближайший понедельник.
Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.
«22 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», – сказано в предупреждении МЧС.
В таких условиях, по сообщению ведомства, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.
Накануне в МЧС сообщили также о возможном повышении уровня воды в реках.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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