Грозы продолжатся в Крыму в начале недели

фото © Новости Крыма

Сильные ливни и грозы ожидаются в Крыму в ближайший понедельник.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«22 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», – сказано в предупреждении МЧС.

В таких условиях, по сообщению ведомства, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

Накануне в МЧС сообщили также о возможном повышении уровня воды в реках.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на воскресенье 21 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в воскресенье, 21 июня.

В Севастополе объявлено штормовое предупреждение на 21 июня. ﻿По прогнозу синоптиков погода резко ухудшится уже ночью. Ожидаются сильный дождь, гроза, при грозе порывистый ветер.

Во второй половине дня в Симферополе ожидается сильный ливень с градом. 20 июня в Симферополе во второй половине дня ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквал 20-25 м/с.

Прогноз погоды в Крыму на субботу 20 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 20 июня.