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Общество

Грозы продолжатся в Крыму в начале недели

16:28 воскресенье, 21 июня 2020
Грозы продолжатся в Крыму в начале недели

фото © Новости Крыма

Сильные ливни и грозы ожидаются в Крыму в ближайший понедельник.

Об этом сообщила пресс-служба главного управления МЧС России по Крыму.

«22 июня в Крыму ожидаются местами сильные ливни (более 30 мм), грозы, крупный град, шквал 20-25 метров в секунду», – сказано в предупреждении МЧС.

В таких условиях, по сообщению ведомства, высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

Накануне в МЧС сообщили также о возможном повышении уровня воды в реках.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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