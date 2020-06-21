Водный кризис
Развитие сюжета: Аксенов решил, что Симферополю хватит воды еще на три месяца ● В Крыму из кранов потекла «шоколадная» вода ● Власти Севастополя задумались о подаче воды по графику ● Симферопольское водохранилище начнут подпитывать из Тайганского ● В Крыму заявили, что нашли в горах крупные запасы пресной воды
Дождей много, но все равно мало: Крым снова ждет «дефицит осадков»
фото © Новости Крыма
Обильные июньские осадки в Крыму соответствуют средним многолетним значениям, однако после затяжной засухи с осени в 2019 года летние дожди полностью не решат проблему дефицита воды.
Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«Пока Крым идет по климатическому графику. На настоящий момент в Симферополе выпало порядка 42% от месячной нормы. Но с учетом сложной гидрологической обстановки хотелось бы побольше дождей. Они будут, но их будет недостаточно. Со второй половины следующей недели ожидается дефицит осадков, поэтому ситуация на грани», - дал оценку синоптик.
Ранее Тишковец сообщил, что до середины следующей недели Крымский полуостров будет оставаться под властью «черноморской циклонической депрессии», то есть до 24 июня в дневные часы ожидаются сильные дожди. Вместе с тем, к среде погода станет сухой и теплой.
Как сообщалось ранее, выпавшие на этой неделе дожди в Крыму дали ежедневный приток в Симферопольское водохранилище в объеме порядка 120 тысяч кубометров. Крымская столица обеспечена питьевой водой как минимум на 90 дней.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
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