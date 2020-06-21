Дождей много, но все равно мало: Крым снова ждет «дефицит осадков»

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Обильные июньские осадки в Крыму соответствуют средним многолетним значениям, однако после затяжной засухи с осени в 2019 года летние дожди полностью не решат проблему дефицита воды.

Такое мнение в эфире радио «Спутник в Крыму» выразил ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Пока Крым идет по климатическому графику. На настоящий момент в Симферополе выпало порядка 42% от месячной нормы. Но с учетом сложной гидрологической обстановки хотелось бы побольше дождей. Они будут, но их будет недостаточно. Со второй половины следующей недели ожидается дефицит осадков, поэтому ситуация на грани», - дал оценку синоптик.

Ранее Тишковец сообщил, что до середины следующей недели Крымский полуостров будет оставаться под властью «черноморской циклонической депрессии», то есть до 24 июня в дневные часы ожидаются сильные дожди. Вместе с тем, к среде погода станет сухой и теплой.

Как сообщалось ранее, выпавшие на этой неделе дожди в Крыму дали ежедневный приток в Симферопольское водохранилище в объеме порядка 120 тысяч кубометров. Крымская столица обеспечена питьевой водой как минимум на 90 дней.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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