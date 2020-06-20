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Власть

Жители Севастополя погрязли в долгах за услуги ЖКХ

На сегодня сумма задолженности горожан составляет 1,69 миллиарда рублей.

Общий долг севастопольских потребителей коммунальных услуг достиг 1,69 миллиарда рублей. Ситуация ухудшилась с начала действия в регионе режима повышенной готовности и самоизоляции. Об этом сообщила пресс-служба местного правительства.

Замдиректора департамента городского хозяйства Сергей Журавлев уточнил, что 1,16 миллиарда рублей (70%) из общей суммы задолженности числится за населением. В мае платежная дисциплина слегка улучшилась, однако, по словам чиновника, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года долг возрос на 260 миллионов рублей.

Журавлев призвал горожан вовремя платить за газ, свет, тепло, водоснабжение и водоотведение несмотря на то, что до конца этого года не будет начислять пеня. Отмечается, что исправнее всех оплачивают услуги ЖКХ люди пенсионного возраста, а чаще всего сроки оплаты нарушают работающие граждане.

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