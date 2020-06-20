Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +25
море +22

Власть

«Ялта чище Ниццы»: на ЮБК дворники готовятся принять присягу

08:11 суббота, 20 июня 2020
Ялта
«Ялта чище Ниццы»: на ЮБК дворники готовятся принять присягу

фото © Крым.реалии

На набережной Ялты 22 июня запланирована церемония принятия присяги дворниками.

Об этом сообщил глава российской администрации города Иван Имгрунт.

Он отметил, что дворникам вручат служебные удостоверения, на которых будет написано сокращенное и переработанное высказывание Антона Чехова «Ялта лучше Ниццы, несравненно чище ее».

«На удостоверениях наших дворников будет написано «Ялта чище Ниццы», и мы должны сделать все, чтобы это действительно было так. Именно чистота и должное состояние города наравне с уникальной природой и климатом позволят нам в полной мере конкурировать с курортами Краснодарского края», – сказал Иван Имгрунт.

Ранее сообщалось, что власти Ялты хотят сделать дворников «квартальными надзирателями» и провести бал дворников. Глава администрации Иван Имгрунт сообщил, что средняя зарплата дворников в Ялте составит 30 тысяч рублей.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Власти Севастополя задумались о подаче воды по графику. Власти Севастополя хотят проработать график подачи воды.

Симферопольское водохранилище начнут подпитывать из Тайганского. Это позволит Симферополю получать до 60 тысяч кубометров воды в сутки.

В Крыму заявили, что нашли в горах крупные запасы пресной воды. Ученые из Севастопольского государственного университета и из Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма РАН в течение двух лет исследовали два подземных высокотемпературных очага, расположенных в крымских горах.

Керчи обещают улучшить и удешевить услуги теплоснабжения. Модернизация Камыш-Бурунской ТЭЦ повысит качество предоставляемых услуг теплоснабжения в Керчи.

Коронавирус в Крыму
В Крыму выявили пять новых случаев коронавируса

В Крыму выявили пять новых случаев коронавируса

За 19 июня на территории Республики Крым 5 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Странности
В Крыму призвали рожать детей сразу после голосования за Конституции

В Крыму призвали рожать детей сразу после голосования за Конституции

Крымская общественница призвала голосовать за «поправки в Конституцию» против «родителя № 1 и родителя № 2».

Коронавирус в Крыму
Аксенов извинился за карантин в Крыму

Аксенов извинился за карантин в Крыму

Еще месяц назад Аксенов утверждал, что никакого сезона в этом году не будет.

Общество
Летнее солнцестояние 2020: как увидеть кольцеобразное солнечное затмение

Летнее солнцестояние 2020: как увидеть кольцеобразное солнечное затмение

Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет в день летнего солнцестояния 21 июня, увидеть будет очень сложно.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации