«Ялта чище Ниццы»: на ЮБК дворники готовятся принять присягу

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На набережной Ялты 22 июня запланирована церемония принятия присяги дворниками.

Об этом сообщил глава российской администрации города Иван Имгрунт.

Он отметил, что дворникам вручат служебные удостоверения, на которых будет написано сокращенное и переработанное высказывание Антона Чехова «Ялта лучше Ниццы, несравненно чище ее».

«На удостоверениях наших дворников будет написано «Ялта чище Ниццы», и мы должны сделать все, чтобы это действительно было так. Именно чистота и должное состояние города наравне с уникальной природой и климатом позволят нам в полной мере конкурировать с курортами Краснодарского края», – сказал Иван Имгрунт.

Ранее сообщалось, что власти Ялты хотят сделать дворников «квартальными надзирателями» и провести бал дворников. Глава администрации Иван Имгрунт сообщил, что средняя зарплата дворников в Ялте составит 30 тысяч рублей.

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