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Власть

Вслед за Крымом цены на бензин резко выросли и в Севастополе

В Севастополе резко выросла цена на автомобильное топливо.

За сутки средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 и Аи-95 в городе увеличилась на 50-60 копеек.

Причиной подорожания топлива стала рекордно высокая цена бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

«Из-за того, что Санкт-Петербургская биржа последние три месяца поднимала цены – дороже приходил объем <следующим> сторонам.

Определенное время мы могли сдержать изменения цены, но сейчас, к сожалению, уже никак», – сказал коммерческий директор ООО Торговый дом «ТЭС» Антон Раскин.

Отметим, что подорожание бензина в Крыму отмечалось еще в начале лета. В региональном Министерстве топлива и энергетики изменения цен на АЗС тоже связывали с ценой бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Сегодня в Севастополе средняя стоимость бензина марки Аи-92 и Аи-95 на АЗС составляет 50,59 и 45,59 рублей, соответственно.

В тексте использованы материалы: Форпост

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Россиянам заявили, что доллар наконец-таки ждет сокрушительный обвал. Растущий как снежный ком бюджетный дефицит в США и процессы деглобализации приведут американский долларов к краху.

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