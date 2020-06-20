Вслед за Крымом цены на бензин резко выросли и в Севастополе

В Севастополе резко выросла цена на автомобильное топливо.

За сутки средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 и Аи-95 в городе увеличилась на 50-60 копеек.

Причиной подорожания топлива стала рекордно высокая цена бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

«Из-за того, что Санкт-Петербургская биржа последние три месяца поднимала цены – дороже приходил объем <следующим> сторонам.

Определенное время мы могли сдержать изменения цены, но сейчас, к сожалению, уже никак», – сказал коммерческий директор ООО Торговый дом «ТЭС» Антон Раскин.

Отметим, что подорожание бензина в Крыму отмечалось еще в начале лета. В региональном Министерстве топлива и энергетики изменения цен на АЗС тоже связывали с ценой бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.

Сегодня в Севастополе средняя стоимость бензина марки Аи-92 и Аи-95 на АЗС составляет 50,59 и 45,59 рублей, соответственно.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Бюджет Крыма увеличен на 20 млрд рублей, но дефицит останется. Доходная часть бюджета на 2020 год увеличена почти на 20,7 млрд рублей.

Россиянам заявили, что доллар наконец-таки ждет сокрушительный обвал. Растущий как снежный ком бюджетный дефицит в США и процессы деглобализации приведут американский долларов к краху.

Всем медикам Севастополя пообещали дать премии. В Севастополе решили премировать всех медиков города, которые не попали в указы по дополнительным выплатам за борьбу с COVID-19 и работали в больницах, не специализирующихся на коронавирусе.

Все для туристов: в Крыму начинают расти тарифы на мобильную связь с Россией. С 17 июня в Крыму начнут расти тарифы на роуминг.