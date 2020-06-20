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Вслед за Крымом цены на бензин резко выросли и в Севастополе
В Севастополе резко выросла цена на автомобильное топливо.
За сутки средняя стоимость литра бензина марки Аи-92 и Аи-95 в городе увеличилась на 50-60 копеек.
Причиной подорожания топлива стала рекордно высокая цена бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
«Из-за того, что Санкт-Петербургская биржа последние три месяца поднимала цены – дороже приходил объем <следующим> сторонам.
Определенное время мы могли сдержать изменения цены, но сейчас, к сожалению, уже никак», – сказал коммерческий директор ООО Торговый дом «ТЭС» Антон Раскин.
Отметим, что подорожание бензина в Крыму отмечалось еще в начале лета. В региональном Министерстве топлива и энергетики изменения цен на АЗС тоже связывали с ценой бензина на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже.
Сегодня в Севастополе средняя стоимость бензина марки Аи-92 и Аи-95 на АЗС составляет 50,59 и 45,59 рублей, соответственно.
В тексте использованы материалы: Форпост
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