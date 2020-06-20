ВОЗ: коронавирус вступает в новую опасную фазу

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В мире наступает новая фаза пандемии коронавирусной инфекции.

С такими опасениями выступил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейус, сообщает РИА Новости.

По его словам, за последние пару дней в разных странах мира ускорились темпы распространения COVID-19. А 18 июня в мире был зафиксирован новый суточный рекорд по числу зараженных – около 150 тысяч человек.

«Почти о половине от этих случаев сообщили из (Северной и Южной – ред.) Америки, значительное число и в Южной Азии и на Ближнем Востоке, - отметил Гебрейус. – Многим людям, понятное дело, надоело сидеть по домам. Страны хотят открыть экономику... Однако вирус все еще быстро распространяется, он все еще смертельно опасен, большинство людей до сих пор уязвимы».

По состоянию на следующие сутки темпы незначительно снизились, однако по-прежнему говорят о росте. По данным ВОЗ, на 19 июня в мире было выявлено более 142 тысяч новых случаев COVID-19 и зафиксировано 5151 случай летального исхода. Общее количество пациентов с коронавирусом достигло 8,385 миллиона человек.

Ранее глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что, по его мнению, от коронавируса мир уже никогда не избавится, поэтому надо учиться жить и работать по новым правилам, как минимум, до тех пор, пока не будет изобретена вакцина.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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В крымских обсерваторах держат почти тысячу человек. Более 900 человек пребывают в условиях обсерватора в Крыму.

В России уже больше восьми тысяч жертв пандемии. В РФ выявили почти 577 тысяч случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю страна уверенно занимает третье место в мире.

Коронавирус в Севастополе: зафиксированы новые случаи заражения. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрированы 4 новых случая заболевания COVID-19.

В Крыму выявили пять новых случаев коронавируса. За 19 июня на территории Республики Крым 5 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.