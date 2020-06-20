Во второй половине дня в Симферополе ожидается сильный ливень с градом

20 июня в Симферополе во второй половине дня ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквал 20-25 м/с.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

В Главное управление МЧС России по Республике Крым поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях от ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 20 июня 2020 года № 14: «Во второй половине дня 20 июня в г. Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквал 20-25 м/с».

В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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