Общество
Во второй половине дня в Симферополе ожидается сильный ливень с градом
20 июня в Симферополе во второй половине дня ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквал 20-25 м/с.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.
В Главное управление МЧС России по Республике Крым поступило штормовое предупреждение об опасных гидрометеорологических явлениях от ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» от 20 июня 2020 года № 14: «Во второй половине дня 20 июня в г. Симферополе ожидается сильный ливень, гроза, крупный град, шквал 20-25 м/с».
В данных условиях высока вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с повреждением (обрывом) ЛЭП и линий связи, обрушением слабо укрепленных, широкоформатных, ветхих и рекламных конструкций.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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