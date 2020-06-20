Власти России хотят проверить «Билайн» из-за повышения цен на роуминг в Крыму

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Федеральная антимонопольная служба проверит повышение цен на роуминг в Крыму для абонентов российской компании «Вымпелком» (бренд «Билайн»).

Соответствующую просьбу в ФАС направило Минкомсвязи РФ, пишут «Известия».

С 17 июня оператор связи увеличил тарифы для приезжающих в Крым абонентов с материковой части России. Минута разговора и СМС-сообщения подорожали на 50 копеек, а интернет по умолчанию будет безлимитным, но фактически дороже и намного слабее.

Если раньше первые 3 Мб стоили по 2,03 рубля, а затем давалось на сутки 110 Мб за 203,39 рубля, то теперь 1 Мб обойдется в 2,5 рубля. При этом автоматически подключается безлимитный интернет за 249 рублей, но со скоростью 128 Кбит/с после первых 100 Мб.

В самой компании подтвердили, что новые тарифы уже начали действовать, а отвечать на те или иные требования Минкомсвязи будут, когда получат от них официальное письмо.

В ФАС в это же время заявили, что проверка уже начата и если будет доказано, что оператор поднял цены необоснованно, его заставят вернуться к предыдущим расценкам.

Другие российские операторы пока воздержались от комментариев по своим планам на роуминг в Крыму.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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