В Симферополе вагончик с человеком внутри смыло в реку Салгир

Из-за обильного ливня в субботу, 20 июня, в Симферополе в районе улицы Титова смыло в реку Салгир строительный вагончик, внутри которого находился мужчина.

Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Крыму.

«По прибытию на место специалистов ГУ МЧС России по Республике Крым установлено, строительный вагончик находится в реке Салгир, очевидцы происшествия помогли мужчине выбраться из вагончика. Сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.

Напомним, спасатели объявили штормовое предупреждение в Крыму и сообщили о повышении уровня воды в реках.

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