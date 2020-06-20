Происшествия
В Симферополе вагончик с человеком внутри смыло в реку Салгир
Из-за обильного ливня в субботу, 20 июня, в Симферополе в районе улицы Титова смыло в реку Салгир строительный вагончик, внутри которого находился мужчина.
Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Крыму.
«По прибытию на место специалистов ГУ МЧС России по Республике Крым установлено, строительный вагончик находится в реке Салгир, очевидцы происшествия помогли мужчине выбраться из вагончика. Сотрудниками ГУ МЧС России по Республике Крым пострадавший был передан сотрудникам скорой медицинской помощи», – говорится в сообщении.
Напомним, спасатели объявили штормовое предупреждение в Крыму и сообщили о повышении уровня воды в реках.
Из-за непогоды на одном из неофициальных пляжей Севастополя произошел обвал.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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