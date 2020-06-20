Власть
В Симферополе отключат Вечный огонь
Вечный огонь на мемориале «Могила Неизвестного солдата» в Симферополе отключат на сутки для профилактических работ.
Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Крыма.
«В связи с плановыми профилактическими работами в Симферополе будет приостановлено функционирование Вечного огня. С 18.00 20 июня до 18.00 21 июня будет проводиться профилактика газового оборудования», – сказано в сообщении.
В ближайший понедельник, 22 июня, на мемориале состоятся мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – годовщине начала войны. На время памятных мероприятий – с 7.00 до 13.00 – будет закрыта для движения транспорта часть улицы Павленко. На этот же период времени в понедельник будет запрещена парковка транспортных средств на указанном участке улицы Павленко. На месте также будет дежурить эвакуатор.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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