В Симферополе отключат Вечный огонь

Вечный огонь на мемориале «Могила Неизвестного солдата» в Симферополе отключат на сутки для профилактических работ.

Об этом сообщила пресс-служба администрации столицы Крыма.

«В связи с плановыми профилактическими работами в Симферополе будет приостановлено функционирование Вечного огня. С 18.00 20 июня до 18.00 21 июня будет проводиться профилактика газового оборудования», – сказано в сообщении.

В ближайший понедельник, 22 июня, на мемориале состоятся мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби – годовщине начала войны. На время памятных мероприятий – с 7.00 до 13.00 – будет закрыта для движения транспорта часть улицы Павленко. На этот же период времени в понедельник будет запрещена парковка транспортных средств на указанном участке улицы Павленко. На месте также будет дежурить эвакуатор.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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