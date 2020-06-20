Общество
В Севастополе объявлено штормовое предупреждение на 21 июня
По прогнозу синоптиков погода резко ухудшится уже ночью. Ожидаются сильный дождь, гроза, при грозе порывистый ветер.
По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью с 20 на 21 июня и в течение дня 21 июня ожидается ухудшение погодных условий, связанное с сильными дождями и грозовыми явлениями, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.
Согласно прогнозу ночью ожидается дождь, днем сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10м/с, при грозе порывы 12-17м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С.
В МЧС напоминают о необходимых в такую погоду мерах предосторожности.
Ранее сильный ливень прошел в Севастополе 18 июня.
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