В Севастополе объявлено штормовое предупреждение на 21 июня

﻿По прогнозу синоптиков погода резко ухудшится уже ночью. Ожидаются сильный дождь, гроза, при грозе порывистый ветер.

По данным Севастопольского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, ночью с 20 на 21 июня и в течение дня 21 июня ожидается ухудшение погодных условий, связанное с сильными дождями и грозовыми явлениями, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Севастополю.

Согласно прогнозу ночью ожидается дождь, днем сильный дождь, гроза. Ветер юго-западный 5-10м/с, при грозе порывы 12-17м/с. Температура воздуха ночью 17-19°С, днем 25-27°С.

В МЧС напоминают о необходимых в такую погоду мерах предосторожности.

Ранее сильный ливень прошел в Севастополе 18 июня.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на субботу 20 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 20 июня.

Гроза и сильные ливни ожидаются в Симферополе во второй половине дня. Сильные ливни, гроза и град ожидаются сегодня в Симферополе.

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 19 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 19 июня.

Кошмар в Севастополе: ливнем снесло подпорные стены, улицы затоплены. На Севастополь обрушился сильный ливень. За считанные минуты затопленными оказались многие улицы и дворы. Пользователи соцсетей делятся видеороликами и фото потопа.