Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Коронавирус в Севастополе: зафиксированы новые случаи заражения ● В Крыму выявили пять новых случаев коронавируса ● Аксенов извинился за карантин в Крыму ● Условия поездки в «Артек»: четырехкратный медосмотр и тест на COVID-19 ● Свыше трех тысяч человек остается под меднаблюдением в Крыму
В России уже больше восьми тысяч жертв пандемии
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В РФ выявили почти 577 тысяч случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю страна уверенно занимает третье место в мире.
В России за минувшие сутки от коронавируса COVID-19 умер 161 человек. Общее количество жертв пандемии достигло 8 002. Об этом сообщает оперативный штаб в субботу, 20 июня.
Указано, что за 24 часа в России заразились еще 7 889 человек. В Москве зарегистрировано 1 057 новых случаев коронавируса. Всего в стране выявили 576 952 случая (+1,4%) коронавирусной инфекции. По этому показателю страна уверенно занимает третье место в мире.
Также за сутки выздоровели 10 186 человек, из них в Москве – 2 115. За весь период в стране вылечились 334 592 человека.
Ранее на этой неделе в России начались клинические испытания вакцины против коронавируса COVID-19. Ее ввели первым 18 добровольцам в военном клиническом госпитале имени Бурденко в Москве.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крыму выявили пять новых случаев коронавируса. За 19 июня на территории Республики Крым 5 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Свыше трех тысяч человек остается под меднаблюдением в Крыму. Под медицинским наблюдением в Крыму находится 3 068 человек.
В Крыму за сутки от коронавируса выздоровели только три человека. Из медицинских учреждений Крыма с выздоровлением от COVID-19 за сутки было выписано три человека.
Аксенов: от коронавируса мы уже не избавимся. Глава Республики Крым Сергей Аксенов оценил риск возникновения второй вспышки коронавируса в регионе после начала курортного сезона и открытия средств размещения для туристов из других регионов РФ.
Коронавирус в Крыму
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