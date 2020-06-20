Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: Аксенов извинился за карантин в Крыму ● Условия поездки в «Артек»: четырехкратный медосмотр и тест на COVID-19 ● Свыше трех тысяч человек остается под меднаблюдением в Крыму ● В Крыму за сутки от коронавируса выздоровели только три человека ● Аксенов: от коронавируса мы уже не избавимся
В Крыму выявили пять новых случаев коронавируса
фото © Новости Крыма
За 19 июня на территории Республики Крым 5 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Об этом глава Республики Крым Сергей Аксенов написал на своей официальной странице в социальной сети ВКонтакте.
«2 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – при скрининге здоровых людей. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия.
Всего на текущий период в республике зарегистрировано 595 случаев новой коронавирусной инфекции. 36 из них завозные из-за границы, 91 случай завезен из субъектов РФ и лица, выявленные по контакту с ними, 443 случая выявлены при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 25 – при лабораторном скрининге здоровых лиц.Выздоровевших за весь период – 397 человека», — написал Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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