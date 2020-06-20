В Крыму призвали рожать детей сразу после голосования за Конституции

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Крымская общественница призвала голосовать за «поправки в Конституцию» против «родителя № 1 и родителя № 2».

Об этом заявила член Общественной палаты полуострова Наталья Резниченко.

— Мы должны сказать: да, нам это нужно. (…) Потому, что я тоже мама, я очень разделяю поправки о семейных ценностях. Я тоже категорически не понимаю понятий «родитель 1» и «родитель 2». Я за то, чтобы рождалось много хороших детей, потому что мы самая большая страна в мире и 140 млн человек для нас, наверное, это очень мало. Наша страна позволяет иметь возможность просто умножить эту сумму на любую цифру, у нас прекрасная земля, мы себя прокормим, мы должны рожать детей, рожать детей здоровыми, — считает Резниченко.

Наталья Резниченко является главным менеджером отдела по гражданско-патриотической работе департамента по социальной и воспитательной работе ФГАОУ ВО «Крымского Федерального Университета им. В.И. Вернадского», доктор медицинских наук, профессор кафедры акушерства и гинекологии №1 Медицинской академии им. С.И. Георгиевского. Сама выросла в Донецке, работала там до сентября 20140-го года, потом переехали в Крым.

Ранее Путин сказал, что, пока он президент, «родители № 1 и № 2» не заменят «маму» и «папу». Так он отреагировал на реплику члена рабочей группы по подготовке поправок в Конституцию России, депутата Госдумы Ольги Баталиной. Она сказала, что в основной закон нужно внести понятие традиционной семьи, потому что «в некоторых странах» на смену понятиям «мама» и «папа» уже пришли «родитель номер один» и «родитель номер два». Похожие заявления Путин делал и раньше.

В некоторых странах понятия «родитель номер один» и «родитель номер два» присутствуют в официальном письменном употреблении, хотя сфера их нормированного использования сильно ограничена. Происходит это довольно давно.

Например, в единой форме на получение или замену паспорта в США (с февраля 2011 года), Великобритании (с конца 2011-го), в заявлениях на получение стипендии на обучение в университете, в разных канадских официальных формах.

В феврале 2019 года во Франции приняли закон, который заменил упоминание «мамы» и «папы» в школьном документообороте, в том числе в различных формулярах, заполняемых самими родителями.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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