В Крыму перенесли заседание суда по делу укушенной туристки в «Тайгане»

Белогорский районный суд перенес заседание по делу укушенной туристки Ольги Соломиной в крымском сафари-парке «Тайган».

Об этом сообщил его владелец Олег Зубков на видео, опубликованном в YouTube.

«Потерпевшая Соломина и ее адвокат не явились, предоставили ходатайство, что Соломина заболела, поэтому суд перенесли. 3 июля пройдет суд. Есть время на подготовку. Я верю в своих адвокатов, они сделают все возможное», – сказал Зубков.

3 февраля Белогорский районный суд во время заседания по делу укушенной в парке «Тайган» туристки Ольги Соломиной арестовал крымского бизнесмена Олега Зубкова.

А 11 февраля Верховный суд Крыма принял решение об изменении меры пресечения в отношении Зубкова, который неделю находился в СИЗО Симферополя, на «запрет определенных действий»: так, с 22 до 6 часов ему запрещено выходить из дома, а также общаться с лицами, имеющими отношение к уголовному делу. Зубков был освобожден из-под стражи в зале суда. Позже отдел судебных приставов России по Белогорскому району разрешил Зубкову выезжать за пределы России и Крыма.

В июле 2018 года сообщалось, что лев укусил туристку Ольгу Соломину в сафари-парке «Тайган». По словам женщины, в момент нападения хищника, директор «Тайгана» Олег Зубков был рядом, но «не смог сразу утихомирить своих животных».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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