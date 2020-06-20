Водный кризис
Развитие сюжета: Власти Севастополя задумались о подаче воды по графику ● Симферопольское водохранилище начнут подпитывать из Тайганского ● В Крыму заявили, что нашли в горах крупные запасы пресной воды ● В Крыму уже говорят, что подача днепровской воды «навредит экологии» ● Воды все равно мало: для пополнения водохранилищ Крыму нужно больше дождей
В Крыму из кранов потекла «шоколадная» вода
фото © скриншот
В поселке Штормовое под Саками из кранов течет коричневая вода. При этом воды или вовсе нет, или идет грязная.
Соответствующие кадры в Facebook опубликовал пользователь Алексей Владимирович.
«Хотелось бы что бы власти Крыма обратили внимание на поселок Штормовое (Сакский район), в котором всего два положения у воды ее либо нет, либо она как на видео», - подписал он кадры.
«Сакская водная компания лишь кормит завтраками и обещаниями, а представитель ЖКХ Олег Набок говорит что отношения к этому не имеет и с подобными звонками нужно обращаться не к нему», — подписала видео жительница поселка.
Как видно на видео, вода напоминает какао без молока - коричневая и мутная.
Крымчанин добавил, что Сакская водная компания отмахивается от претензий потребителей, а представитель ЖКХ говорит что отношения к этому не имеет и с подобными звонками нужно обращаться не к нему.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Симферопольское водохранилище начнут подпитывать из Тайганского. Это позволит Симферополю получать до 60 тысяч кубометров воды в сутки.
В Крыму заявили, что нашли в горах крупные запасы пресной воды. Ученые из Севастопольского государственного университета и из Научно-исследовательского института сельского хозяйства Крыма РАН в течение двух лет исследовали два подземных высокотемпературных очага, расположенных в крымских горах.
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