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Водный кризис

В Крыму из кранов потекла «шоколадная» вода

08:03 суббота, 20 июня 2020
В Крыму из кранов потекла «шоколадная» вода

фото © скриншот

В поселке Штормовое под Саками из кранов течет коричневая вода. При этом воды или вовсе нет, или идет грязная.

Соответствующие кадры в Facebook опубликовал пользователь Алексей Владимирович.

«Хотелось бы что бы власти Крыма обратили внимание на поселок Штормовое (Сакский район), в котором всего два положения у воды ее либо нет, либо она как на видео», - подписал он кадры.

«Сакская водная компания лишь кормит завтраками и обещаниями, а представитель ЖКХ Олег Набок говорит что отношения к этому не имеет и с подобными звонками нужно обращаться не к нему», — подписала видео жительница поселка.

Как видно на видео, вода напоминает какао без молока - коричневая и мутная.

Крымчанин добавил, что Сакская водная компания отмахивается от претензий потребителей, а представитель ЖКХ говорит что отношения к этому не имеет и с подобными звонками нужно обращаться не к нему.

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