В крымских обсерваторах держат почти тысячу человек

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Более 900 человек пребывают в условиях обсерватора в Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.

«По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3 222 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1 997 человек, в стационарах находятся 288 человек, изолировано в обсерваторы – 937 человек», – привели данные в пресс-службе.

При этом за сутки были изолированы в обсерваторы 80 человек, а выбыло 48 человек.

За 19 июня на территории Республики Крым 5 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – при скрининге здоровых людей.

Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю всего выявлено 595 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 180 человек, выписано с выздоровлением за все время – 397 человек.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Коронавирус в Севастополе: зафиксированы новые случаи заражения. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрированы 4 новых случая заболевания COVID-19.

В Крыму выявили пять новых случаев коронавируса. За 19 июня на территории Республики Крым 5 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.

Свыше трех тысяч человек остается под меднаблюдением в Крыму. Под медицинским наблюдением в Крыму находится 3 068 человек.

В Крыму за сутки от коронавируса выздоровели только три человека. Из медицинских учреждений Крыма с выздоровлением от COVID-19 за сутки было выписано три человека.