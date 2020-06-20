Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В России уже больше восьми тысяч жертв пандемии ● Коронавирус в Севастополе: зафиксированы новые случаи заражения ● В Крыму выявили пять новых случаев коронавируса ● Аксенов извинился за карантин в Крыму ● Условия поездки в «Артек»: четырехкратный медосмотр и тест на COVID-19
В крымских обсерваторах держат почти тысячу человек
фото © vesti92.ru
Более 900 человек пребывают в условиях обсерватора в Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения республики.
«По данным ежедневного мониторинга по сложившейся ситуации с новой коронавирусной инфекцией в Республике Крым, под медицинским наблюдением находятся 3 222 человека, из которых под динамическим наблюдением на дому – 1 997 человек, в стационарах находятся 288 человек, изолировано в обсерваторы – 937 человек», – привели данные в пресс-службе.
При этом за сутки были изолированы в обсерваторы 80 человек, а выбыло 48 человек.
За 19 июня на территории Республики Крым 5 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции. 2 случая выявлены при обращении за медицинской помощью, 3 – при скрининге здоровых людей.
Межрегиональным управлением Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю всего выявлено 595 положительных на COVID-19. Лечение в медицинских учреждениях Республики Крым проходят 180 человек, выписано с выздоровлением за все время – 397 человек.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
Коронавирус в Севастополе: зафиксированы новые случаи заражения. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрированы 4 новых случая заболевания COVID-19.
В Крыму выявили пять новых случаев коронавируса. За 19 июня на территории Республики Крым 5 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
Свыше трех тысяч человек остается под меднаблюдением в Крыму. Под медицинским наблюдением в Крыму находится 3 068 человек.
В Крыму за сутки от коронавируса выздоровели только три человека. Из медицинских учреждений Крыма с выздоровлением от COVID-19 за сутки было выписано три человека.
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