Ученые рассказали о пользе и вреде загара в Крыму

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Нехватка солнечного света может вызвать иммунодефицит, а слишком длительное нахождение на солнце может быть опасно для некоторых людей.

Об этом сообщают «Известия».

Профессор кафедры дерматовенерологии и косметологии Российской медакадемии последипломного образования Юлия Галлямова поясняет: загар используется при лечении многих кожных заболеваний, однако получать его надо правильно, чтобы не навредить себе. Одно из главных правил – надо использовать фотозащиту.

Кроме того, имеет значение и время. Например, с 11 утра до 4 часов вечера лучше побыть в тени, поскольку лучи падают на землю под прямым углом.

Иммунолог-аллерголог Владимир Болибок считает, что во время нахождения на солнце у человека вырабатывается гормон – мелатонин, который благоприятно действует на иммунитет человека.

«Зависимость можно проследить по эпидемиологическим периодам. Например, световой день становится коротким с конца октября, спустя пару месяцев мелатонин снижается, и люди больше подвержены вирусам», - поясняет врач.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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