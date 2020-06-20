У Зеленского заявили, что крымчане остаются гражданами Украины

фото © pravdainform.com.ua

В Постоянном представительстве президента в АРК уверяют, что несмотря на наличие у жителей полуострова паспортов, выданных Россией, крымчане продолжают оставаться гражданами Украины.

Об этом сказал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

«Так называемое российское гражданство в Крыму не признается ни Украиной, ни международным сообществом. Это не второе гражданство. Это документ, который не имеет никакой юридической силы. Это не является двойным гражданством. Мы не признаем документы, выданные государством-оккупантом. Поэтому крымчане – это граждане Украины», – отметил Кориневич.

16 июня в МИД Украины сделали заявление из-за российских паспортов, которые, как отметили в украинском ведомстве, «противоправно навязаны жителям аннексированных Крыма и Севастополя».

В ведомстве заверили, что «Украина будет защищать права и интересы своих граждан, проживающих в условиях оккупации в Автономной Республике Крым и Севастополе».

Российская сторона еще не комментировала данное заявление МИД Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

Ранее Новости Крыма сообщали:

Аксенов извинился за карантин в Крыму. Еще месяц назад Аксенов утверждал, что никакого сезона в этом году не будет.

Депутат Госдумы от Крыма предложил для Путина пожизненный срок. Заявляя это Андрей Козенко сразу предупредил, что по отношению к президенту он «радикален в своих взглядах».

Чиновников Севастополя признали одними из самых «чистых на руку». Севастополь вошел в десятку регионов с самым низким уровнем коррупции в России.

Севастопольский юрист просит исключить его из избирательного списка на российском референдуме. В Севастополе юрист Владимир Новиков обратился в избирком города с требованием исключить его из списка избирателей на голосовании по поправкам в Конституцию России.