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Власть

У Зеленского заявили, что крымчане остаются гражданами Украины

12:26 суббота, 20 июня 2020
У Зеленского заявили, что крымчане остаются гражданами Украины

фото © pravdainform.com.ua

В Постоянном представительстве президента в АРК уверяют, что несмотря на наличие у жителей полуострова паспортов, выданных Россией, крымчане продолжают оставаться гражданами Украины.

Об этом сказал постоянный представитель президента Украины в АРК Антон Кориневич.

«Так называемое российское гражданство в Крыму не признается ни Украиной, ни международным сообществом. Это не второе гражданство. Это документ, который не имеет никакой юридической силы. Это не является двойным гражданством. Мы не признаем документы, выданные государством-оккупантом. Поэтому крымчане – это граждане Украины», – отметил Кориневич.

16 июня в МИД Украины сделали заявление из-за российских паспортов, которые, как отметили в украинском ведомстве, «противоправно навязаны жителям аннексированных Крыма и Севастополя».

В ведомстве заверили, что «Украина будет защищать права и интересы своих граждан, проживающих в условиях оккупации в Автономной Республике Крым и Севастополе».

Российская сторона еще не комментировала данное заявление МИД Украины.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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