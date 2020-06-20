Спасатели подняли со дна Феодосийской бухты столетний якорь

Крымские спасатели несколько дней поднимали пятитонный якорь со дна Феодосийской бухты.

Как сообщили в МЧС, якорь мог принадлежать линкору «Парижская коммуна».

«Якорь оказался очень внушительных размеров и весит более пяти тонн. Находился на глубине 10 метров, на расстоянии около 300 метров от береговой линии. Подъемные работы проводились с применением специализированных устройств: парашютов-понтонов. Сначала были проведены серьезные подготовительные мероприятия. Необходимо было отсоединить якорь от цепи, затем транспортировать его по воде к пирсу, поднять на поверхность и перевезти», – уточнили в ведомстве.

Местонахождение якоря было известно давно, однако до сих пор все попытки поднять его были безуспешными. В МЧС отметили, что спасатели впервые проводили работы такого уровня сложности. К работам были привлечены археологи и историки, которые на данный момент изучают историю этого артефакта.

«Якорь идентифицирован как якорь Холла, изготовлен был в 1906 году. Также на нем просматривается клеймо. Однозначного ответа, на каком судне использовался якорь, на сегодня нет, но наиболее вероятным историки считают принадлежность его линкору «Парижская коммуна», который впоследствии был переименован в «Севастополь», – добавили в МЧС.

Предположительно, якорь был оставлен в бухте Феодосии в годы Второй мировой войны – в январе-феврале 1942 года. Информации о том, как он там оказался и по какой причине сброшен, нет. Спасатели проводят очистные и консервационные работы, решение о дальнейшей судьбе якоря будет принято позже.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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