Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +19
море +22

Коронавирус в Крыму

Солнечное затмение может прекратить пандемию коронавируса

21:57 суббота, 20 июня 2020
Солнечное затмение может прекратить пандемию коронавируса

фото © kubnews.ru

Индийский ученый уверен в том, что солнечное затмение, которое можно будет наблюдать уже в это воскресенье, может стать причиной прекращения пандемии или же ее еще большей активизации.

Данную теорию предложил доктор К.Л. Сундар Кришна, который работает в городе Ченнаи, расположенном в Индии.

В конце прошлого года, когда ожидалось кольцеобразное солнечное затмение, доктор заявил о том, что в результате этого может произойти мутация известного всем вируса. В результате этого самая простая болезнь, которая раньше не становилась причиной осложнений, превратится в страшную пандемию.

В одном из своих интервью доктор Кришна рассказал о том, что каждое солнечное затмение становится причиной формирования «планетарной конфигурации и выравнивания планет в солнечной системе». Из-за этого могут возникнуть разного рода межпланетные аномалии. Во время затмения наша планета на несколько мгновений окажется в потоке особого нейтронного излучения, которое может спровоцировать мутации скачкообразного характера.

«Вирус образуется в самых верхних слоях атмосферы Земли и будет обстрелян потоком нейтронов, который направится от Солнца. В результате этого вирус либо полностью исчезнет, либо же мутирует. Если произойдет мутация, то в конечном результате она может достигнуть поверхности планеты и начать самопроизводиться», - рассказывает доктор Кришна.

Изначально версия доктора показалась всем крайне сомнительной, но когда через пару месяцев начала распространяться пандемия коронавируса, мнение коллег резко изменилось. Затем на время о докторе снова забыли, но теперь он появился с новым заявлением. Оно, конечно, напоминает прошлое, но разница заключается в том, что вирус будет либо убит, либо мутирует, либо же станет сильнее. Непонятно пока что, насколько доктор окажется прав, но уже сейчас ученые обнаружили в Ладакхе первые мутации коронавируса.

В тексте использованы материалы: ,

Ранее Новости Крыма сообщали:

Поликлиники Севастополя заработают в прежнем режиме. С 22 июня в поликлиниках Севастополя возобновляется оказание плановой медицинской помощи.

В крымских обсерваторах держат почти тысячу человек. Более 900 человек пребывают в условиях обсерватора в Крыму.

В России уже больше восьми тысяч жертв пандемии. В РФ выявили почти 577 тысяч случаев коронавирусной инфекции. По этому показателю страна уверенно занимает третье место в мире.

Коронавирус в Севастополе: зафиксированы новые случаи заражения. За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрированы 4 новых случая заболевания COVID-19.

Коронавирус в Крыму
Солнечное затмение может прекратить пандемию коронавируса

Солнечное затмение может прекратить пандемию коронавируса

Индийский ученый уверен в том, что солнечное затмение, которое можно будет наблюдать уже в это воскресенье, может стать причиной прекращения пандемии или же ее еще большей активизации.

Странности
Коммунисты атакуют Европу: в Германии установили странный памятник Ленину

Коммунисты атакуют Европу: в Германии установили странный памятник Ленину

По инициативе «Марксистско-ленинской партии Германии» в городе Гельзенкирхен была установлена чугунная статуя Владимира Ленина высотой 2,15 метра.

Происшествия
Ад в раю: крымчанин неделю выживал в тайге и смог выйти к людям

Ад в раю: крымчанин неделю выживал в тайге и смог выйти к людям фото

Житель Симферополя Алексей Горченев, который пропал по дороге на лесную заимку и неделю блуждал по тайге в Енисейском районе, сумел сам найти выход.

Коронавирус в Крыму
В крымских обсерваторах держат почти тысячу человек

В крымских обсерваторах держат почти тысячу человек

Более 900 человек пребывают в условиях обсерватора в Крыму.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации