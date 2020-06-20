Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: ВОЗ: коронавирус вступает в новую опасную фазу ● Поликлиники Севастополя заработают в прежнем режиме ● В крымских обсерваторах держат почти тысячу человек ● В России уже больше восьми тысяч жертв пандемии ● Коронавирус в Севастополе: зафиксированы новые случаи заражения
Солнечное затмение может прекратить пандемию коронавируса
фото © kubnews.ru
Индийский ученый уверен в том, что солнечное затмение, которое можно будет наблюдать уже в это воскресенье, может стать причиной прекращения пандемии или же ее еще большей активизации.
Данную теорию предложил доктор К.Л. Сундар Кришна, который работает в городе Ченнаи, расположенном в Индии.
В конце прошлого года, когда ожидалось кольцеобразное солнечное затмение, доктор заявил о том, что в результате этого может произойти мутация известного всем вируса. В результате этого самая простая болезнь, которая раньше не становилась причиной осложнений, превратится в страшную пандемию.
В одном из своих интервью доктор Кришна рассказал о том, что каждое солнечное затмение становится причиной формирования «планетарной конфигурации и выравнивания планет в солнечной системе». Из-за этого могут возникнуть разного рода межпланетные аномалии. Во время затмения наша планета на несколько мгновений окажется в потоке особого нейтронного излучения, которое может спровоцировать мутации скачкообразного характера.
«Вирус образуется в самых верхних слоях атмосферы Земли и будет обстрелян потоком нейтронов, который направится от Солнца. В результате этого вирус либо полностью исчезнет, либо же мутирует. Если произойдет мутация, то в конечном результате она может достигнуть поверхности планеты и начать самопроизводиться», - рассказывает доктор Кришна.
Изначально версия доктора показалась всем крайне сомнительной, но когда через пару месяцев начала распространяться пандемия коронавируса, мнение коллег резко изменилось. Затем на время о докторе снова забыли, но теперь он появился с новым заявлением. Оно, конечно, напоминает прошлое, но разница заключается в том, что вирус будет либо убит, либо мутирует, либо же станет сильнее. Непонятно пока что, насколько доктор окажется прав, но уже сейчас ученые обнаружили в Ладакхе первые мутации коронавируса.
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