Солнечное затмение может прекратить пандемию коронавируса

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Индийский ученый уверен в том, что солнечное затмение, которое можно будет наблюдать уже в это воскресенье, может стать причиной прекращения пандемии или же ее еще большей активизации.

Данную теорию предложил доктор К.Л. Сундар Кришна, который работает в городе Ченнаи, расположенном в Индии.

В конце прошлого года, когда ожидалось кольцеобразное солнечное затмение, доктор заявил о том, что в результате этого может произойти мутация известного всем вируса. В результате этого самая простая болезнь, которая раньше не становилась причиной осложнений, превратится в страшную пандемию.

В одном из своих интервью доктор Кришна рассказал о том, что каждое солнечное затмение становится причиной формирования «планетарной конфигурации и выравнивания планет в солнечной системе». Из-за этого могут возникнуть разного рода межпланетные аномалии. Во время затмения наша планета на несколько мгновений окажется в потоке особого нейтронного излучения, которое может спровоцировать мутации скачкообразного характера.

«Вирус образуется в самых верхних слоях атмосферы Земли и будет обстрелян потоком нейтронов, который направится от Солнца. В результате этого вирус либо полностью исчезнет, либо же мутирует. Если произойдет мутация, то в конечном результате она может достигнуть поверхности планеты и начать самопроизводиться», - рассказывает доктор Кришна.

Изначально версия доктора показалась всем крайне сомнительной, но когда через пару месяцев начала распространяться пандемия коронавируса, мнение коллег резко изменилось. Затем на время о докторе снова забыли, но теперь он появился с новым заявлением. Оно, конечно, напоминает прошлое, но разница заключается в том, что вирус будет либо убит, либо мутирует, либо же станет сильнее. Непонятно пока что, насколько доктор окажется прав, но уже сейчас ученые обнаружили в Ладакхе первые мутации коронавируса.

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