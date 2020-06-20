Родившийся в Крыму, главный герой «Человека-Амфибии» отмечает юбилей

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Владимир Коренев родился 20 июня 1940 года в Севастополе в семье будущего контр-адмирала Бориса Леонидовича Коренева.

Сегодня свой юбилей отмечает легендарный советский актер - Владимир Коренев. Его самая известная роль - Ихтиандра в фильме «Человек-Амфибия», который снимался в Крыму.

После премьеры «Человека-амфибии» артист проснулся звездой. Каждая девушка в СССР мечтала стать пассией Владимира Коренева, однако толпе поклонниц он предпочел супругу Алевтину Константинову.

«Человек-амфибия» — советский художественный фильм 1961 года, поставленный на студии «Ленфильм» режиссерами В. Чеботаревым и Г. Казанским по одноименному научно-фантастическому роману Александра Беляева.

Изначально его хотели снимать в Саргассовом море, богатом флорой и фауной. Но из-за недостатка финансов пришлось удовлетвориться Крымом и Черным морем, очень скудным в плане живности. И тогда главный оператор Эдуард Розовский придумал сделать большой аквариум в форме раструба, посадить туда редких рыб и закрепить перед подводной камерой.

По свидетельству второго оператора картины Мирона Темиряева «Съемки велись с мая по декабрь 1961 года. А премьера была в 1962 году в Москве (3 января в кинотеатре „Россия“, в 19 часов)». Для съемок была найдена бухта Ласпи (Крымский полуостров) с достаточно прозрачной водой. Была куплена старая рыболовецкая шхуна и организован вольер для дельфинов. Кроме того, часть съемок проведена в крымском поселке Кастрополь и под склоном скалы Ифигения. Сцены заграничного портового города — по книге Буэнос-Айреса — снимали в Баку (позже в этом районе Баку, в фильме «Бриллиантовая рука», снимут сцены другого заграничного портового города — Стамбула).

Для Коренева было создано два костюма Ихтиандра. В одном он снимался в подводных сценах, другой надевал для надводных сцен на суше. Для костюма Ихтиандра нужна была ткань, которая была бы достаточно плотной и не растягивалась в воде. После долгих поисков остановились на той, из которой шили плотные женские колготки. Для изготовления чешуек использовали старую белую кинопленку. Всего было вырублено 10 000 штук, которых хватило на четыре костюма. Они были покрашены водостойкой перламутровой краской, вручную поодиночке нашиты на комбинезоны.

Коренев родился в семье будущего контр-адмирала в 1940 году, его детство прошло в украинском Измаиле, а когда семья переехала в Таллин, у него проявился интерес к литературе и театру.

После окончания школа Коренев поступил в ГИТИС и мечтал о профессии актера. Был на последнем курсе университета, когда из Ленинграда в Москву приехал ассистент по актерам, который подбирал исполнителя на главную роль в фильме «Человек-амфибия». По задумке режиссера фильма Владимира Чеботарева, на роль Ихтиандра нужен был артист, которого никто не знал.

После выхода фильма, который стал лидером советского кинопроката в 1962 году, Коренев обрел знаменитость как «Человек-амфибия», став секс-символом страны - хотя тогда так, конечно, никто не говорил.

С 1961 году актер пришел в труппу Московского драматического театра имени режиссера Константина Станиславского (ныне – Электротеатр Станиславского), где служит и сейчас. Коренев никогда не скрывал, что амплуа театрального актера ему гораздо ближе, чем кинематограф.

«В Советском Союзе, в отличие от современной России, был определенный статус кинозвезд. Тот, который с успехом «вывел» Голливуд и большая часть Западной Европы - так называемые секс-символы. Достаточно вспомнить те времена, когда женщины носили прическу под Брижит Бардо, - высказал свое мнение советский и российский режиссер, киножурналист, критик Давид Шнейдеров. - Таким секс-символом в советские времена был актер Владимир Коренев, который, наверное, к огромному сожалению, остался актером одной роли – Ихтиандра в фильме «Человек-амфибия».

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