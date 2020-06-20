Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 69.7
воздух +18
море +23

Общество

Прогноз погоды в Крыму на субботу 20 июня

00:23 суббота, 20 июня 2020

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 20 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Красноперекопском, Красногвардейском, Черноморском, Кировском, Джанкойском районах), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (местами чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 98 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 23, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 88 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью около 21 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 95 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 18, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер северный 3 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 25, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 24, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 23, в Сочи - 24, в Турции - 24, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

Ранее Новости Крыма сообщали:

Прогноз погоды в Крыму на пятницу 19 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 19 июня.

Кошмар в Севастополе: ливнем снесло подпорные стены, улицы затоплены. На Севастополь обрушился сильный ливень. За считанные минуты затопленными оказались многие улицы и дворы. Пользователи соцсетей делятся видеороликами и фото потопа.

Евпаторию засыпало градом. В Евпатории во время шквального ветра пошел крупный град.

Через час Крым накроет сильная буря. В Симферополе объявлено штормовое предупреждение об опасных погодных условиях, сообщили в МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.

Водный кризис
Власти Севастополя задумались о подаче воды по графику

Власти Севастополя задумались о подаче воды по графику

Власти Севастополя хотят проработать график подачи воды.

Сюжет
Водный кризис

Водный кризис

Водоснабжение Крыма под угрозой

Власть
Депутат Госдумы от Крыма предложил для Путина пожизненный срок

Депутат Госдумы от Крыма предложил для Путина пожизненный срок

Заявляя это Андрей Козенко сразу предупредил, что по отношению к президенту он «радикален в своих взглядах».

Коронавирус в Крыму
Условия поездки в «Артек»: четырехкратный медосмотр и тест на COVID-19

Условия поездки в «Артек»: четырехкратный медосмотр и тест на COVID-19

«Артек» готовится к началу первой офлайн-смены. Обязательным требованием для всех без исключения сотрудников и отдыхающих станет прохождение теста на наличие антител к COVID-19.

Поиск в новостях Крыма

© 2020 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации