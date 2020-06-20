Прогноз погоды в Крыму на субботу 20 июня

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 20 июня.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Красноперекопском, Красногвардейском, Черноморском, Кировском, Джанкойском районах), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (местами чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 98 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 23, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 88 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью около 21 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 95 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 18, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер северный 3 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 25, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 24, в Ялте - 22 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 23, в Сочи - 24, в Турции - 24, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.

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