Общество
Прогноз погоды в Крыму на субботу 20 июня
Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в субботу, 20 июня.
Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - ветер (шквал 15-20 м/с), уровень опасности желтый, прочие опасности (почвенная засуха в Нижнегорском, Красноперекопском, Красногвардейском, Черноморском, Кировском, Джанкойском районах), уровень опасности оранжевый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый, пожарная опасность (местами чрезвычайная пожарная опасность (5 класс)), уровень опасности оранжевый. На южном побережье - ветер (местами 15-20 м/с.), уровень опасности желтый, гроза (местами гроза), уровень опасности желтый. В горах Крыма - гроза (местами гроза), уровень опасности желтый.
В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 17 до 24, ночью от 17 до 18 градусов. Ветер северо-восточный 6 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 98 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 4 км/час, возможны порывы до 8 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 23, ночью около 21 градусов. Ветер северо-западный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 76 до 88 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 20 до 25, ночью от 20 до 21 градусов. Ветер северный 11 км/час, возможны порывы до 22 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 21 до 24, ночью около 21 градусов. Ветер восточный 15 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 26, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер С 8 км/час, возможны порывы до 19 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 20 градусов. Ветер восточный 10 км/час, возможны порывы до 30 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 55 до 99 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки вечером. Температура воздуха днем от 19 до 28, ночью от 19 до 21 градусов. Ветер северо-восточный 11 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 53 до 95 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 15 до 18, ночью от 15 до 16 градусов. Ветер северо-западный 6 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня составит 100 процентов, атмосферное давление 755 мм рт.ст.
На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 16 до 21, ночью около 16 градусов. Ветер северный 3 км/час, возможны порывы до 9 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 87 до 100 процентов, атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 20 до 25 градусов тепла. По городам: в Алуште - 22, в Евпатории - 22, на мысе Казантип в Азовском море - 24, в Керчи - 25, в Николаевке - 22, в Севастополе - 22, в Судаке - 23, на Тарханкуте - 23, в Феодосии - 24, в Ялте - 22 градусов выше нуля.
Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 21, в Египте - 27, на Кипре - 23, в Одессе - 23, в Сочи - 24, в Турции - 24, в Хорватии - 22 градусов выше нуля.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Прогноз погоды в Крыму на пятницу 19 июня. Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 19 июня.
Кошмар в Севастополе: ливнем снесло подпорные стены, улицы затоплены. На Севастополь обрушился сильный ливень. За считанные минуты затопленными оказались многие улицы и дворы. Пользователи соцсетей делятся видеороликами и фото потопа.
Евпаторию засыпало градом. В Евпатории во время шквального ветра пошел крупный град.
Через час Крым накроет сильная буря. В Симферополе объявлено штормовое предупреждение об опасных погодных условиях, сообщили в МЧС республики со ссылкой на региональный гидрометцентр.
Власти Севастополя задумались о подаче воды по графику
Власти Севастополя хотят проработать график подачи воды.
Водный кризис
Водоснабжение Крыма под угрозой
Депутат Госдумы от Крыма предложил для Путина пожизненный срок
Заявляя это Андрей Козенко сразу предупредил, что по отношению к президенту он «радикален в своих взглядах».
Из Крыма в Украину выезжает людей больше, чем заезжает
В Госпогранслужбе Украины опубликовали свои данные по пересечению админграницы Крыма с Херсонской областью за минувшие сутки с возобновлением работы КПВВ после карантина из-за коронавируса.
17 июня
Условия поездки в «Артек»: четырехкратный медосмотр и тест на COVID-19
«Артек» готовится к началу первой офлайн-смены. Обязательным требованием для всех без исключения сотрудников и отдыхающих станет прохождение теста на наличие антител к COVID-19.