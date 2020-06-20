Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В крымских обсерваторах держат почти тысячу человек ● В России уже больше восьми тысяч жертв пандемии ● Коронавирус в Севастополе: зафиксированы новые случаи заражения ● В Крыму выявили пять новых случаев коронавируса ● Аксенов извинился за карантин в Крыму
Поликлиники Севастополя заработают в прежнем режиме
С 22 июня в поликлиниках Севастополя возобновляется оказание плановой медицинской помощи.
Об этом сообщили в пресс-службе правительства города.
При этом уточняется, что пациентам будут доступны все виды медицинской помощи, кроме диспенсеризации и профилактических осмотров. Записать на прием к врачу можно будет через портал «Госуслуги», по телефонам Единого контакт-центра здравоохранения, а также по телефонам поликлинических регистратур или в специальных автоматах для записи, установленных в поликлиниках на местах.
Потенциальным посетителям лечебных учреждений также напомнили, что режим повышенной готовности продолжает действовать.
«Департамент здравоохранения обращается к севастопольцам с просьбой не посещать поликлиники без необходимости, приходить на прием строго к назначенному времени и соблюдать масочный режим и социальную дистанцию, - отметили в пресс-службе правительства. – Пациентам с повышенной температурой и симптомами ОРВИ рекомендовано воздержаться от посещения поликлиник и вызвать врача на дом».
Как ранее сообщалось, в Севастополе за последние сутки подтвердилось четыре новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего в стационарах на лечении остаются 25 пациентов с коронавирусной инфекцией. Также в стационарах инфекционной больницы и городской больницы №9 под медицинским наблюдением содержатся 179 человек.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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