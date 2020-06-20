Власть
Под Феодосией закрыли единственный детский сад
В поселке Орджоникидзе под Феодосией закрыли единственный детский сад «Алые паруса» 80 детей отправили домой, сообщил феодосийский ресурс «Кафа».
По информации СМИ, детский сад закрыли по иску российской прокуратуры из-за аварийного состояния здания. Отмечается, что в поселке есть еще два детских сада, однако один также в аварийном состоянии, а другой сдан в аренду.
Глава городской администрации Феодосии Сергей Бовтуненко сообщил, что встретился с возмущенными родителями.
Он пообещал разместить детей в школе №6, однако там тоже необходимо провести ремонт. В связи с этим властям требуется 1,7 млн рублей на ремонт, а также еще 3 млн рублей на ремонт пищеблока.
«Планируется, что дошколята будут в отдельном крыле и не будут пересекаться со школьниками. Также планируется перенос и оборудование игровых площадок в школьный двор. Но на это тоже необходимы дополнительные средства. Эти работы займут несколько месяцев», – отметил Бовтуненко.
При этом он предложил водить детей в сады в Феодосии.
Накануне глава Крыма Сергей Аксенов указал на необходимость ускорить строительство типовых детских садов на полуострове.
В тексте использованы материалы: Крым.реалии
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