На пляже в Севастополе произошел обвал грунта

Обвал грунта произошел сегодня в районе пляжа в Казачьей бухте в Севастополе.

Обвалилось порядка 500 тонн грунта, сообщил «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу правительства города.

«По предварительной оценке экологов, общая масса обвала составила 500 тонн. Обследования не подтвердили наличие оползневых процессов. Причиной стали обильные осадки, в результате которых сточные воды размыли грунты. К концу следующей недели по поручению начальника Севприроднадзора сотрудники ГБУ «Экоцентр» обследуют побережье и выявят подобные участки. Решением проблемы может стать искусственное обрушение заколов», – уточняется в сообщении.

В течение часа на место прибыли сотрудники Севприроднадзора, департамента по территориальному развитию и взаимодействию с муниципальными органами самоуправления, департамента общественной безопасности и специалисты ГБУ «Экоцентр». На месте происшествия предприняты меры безопасности, место огорожено сигнальными лентами.

Пострадавших в происшествии нет. Департамент безопасности предупреждает об опасности купания в необорудованных местах и призывает не посещать необорудованные места отдыха у воды.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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