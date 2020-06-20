На крымском перевале спасали очередных российских туристов

Вчера в 20:26 в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе перевала «Седло» пгт. Орджоникидзе ГО Феодосия необходима помощь спасателей.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Крым.

Туристы из Ярославской обл., 1984 и 1990 г. р. отправились в поход в горно-лесную зону, однако зашли на скальный участок высотой 30 м и не смогли самостоятельно спуститься.

К месту происшествия оперативно выехала первая группа 4 пожарно-спасательного отряда г. Феодосии части горной поисково-спасательной и специализированный отряд Главного управления МЧС России по Республике Крым.

В 20.40 по прибытию к месту вызова спасатели приступили к аварийно-спасательным работам.

В 22.15 спасатели при помощи альпинистского снаряжения спустили туристов в безопасное место. В медицинской помощи спасенные не нуждались.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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В Крыму турист забрался на Сокол, а спуститься не смог. Вчера вечером в службу спасения поступило сообщение о том, что в районе горы Сокол городского округа Судак туристу необходима помощь спасателей.

В Ялте парень на «Боткинской тропе» упал в ущелье, сломав обе ноги. Спасатели провели иммобилизацию травмированных конечностей и с помощью альпинистского снаряжения и специальных носилок эвакуировали мужчину.

Спасатели ночью искали заблудившихся в горах ялтинцев. Спасатели «КРЫМ-СПАС» провели ночные поисковые работы в горно-лесной зоне полуострова, сообщает пресс-служба МЧС РК.