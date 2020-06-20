«На Берлин»: российские военные отрепетировали парад в Севастополе без защитных масок

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В субботу, 20 июня, в центре Севастополя на проспекте Нихимова российские военные провели генеральную репетицию парада Победы.

Колонну военной техники возглавили восстановленные танки «Т-34» с надписями «На Берлин» и «За Крым». Военные при этом были без защитных масок в условиях пандемии коронавируса.

В ходе репетиции по центру города проехала колонна военной техники, прошли строем военнослужащие армии России и старшеклассники из организации «Юнармия». Участники парада были без масок, включая юнармейцев. Военные шли сомкнутыми рядами, безопасная дистанция не соблюдалась.

Во главе технической колонны пустили танки времен Второй мировой войны «Т-34» с надписями: «На Берлин», «За Крым», «За Родину». Исторические танки прошли своим ходом только часть дистанции, затем их затянули тросом на платформы и увезли. Место стоянки исторических экспонатов – на Сапун горе. По наблюдениям корреспондента, раритетная техника гусеницами снова повредила асфальт в центре города.

В репетиции парада также участвовали историческая самоходная установка «СУ-76» и бесствольная система полевой реактивной артиллерии «Катюша».

Место парада охраняла военная полиция, Росармия и члены казачьих формирований из «Народной дружины». Дружинники и росармейцы были в масках. Обычно на генеральную репетицию собирается много зрителей, но на этот раз зрителей было немного.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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