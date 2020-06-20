Общество
Летнее солнцестояние 2020: как увидеть кольцеобразное солнечное затмение
фото © www.kommersant.ru
Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет в день летнего солнцестояния 21 июня, увидеть будет очень сложно.
День летнего солнцестояния у разных народов издревле считался праздником. В этом году он совпадает с еще одним астрономическим событием – солнечным затмением.
Летнее солнцестояние в этом году приходится на 21 июня. Это будет самый длинный день и самая короткая ночь в году.
- Движение небесного светила по эклиптике в эти дни как бы «приостанавливается», астрономически такое означает, что Солнце достигает самой высшей точки, после чего начинает как бы обратное движение. В ближайшие 2-3 суток до и после этого дня его высота изменяется незначительно. Во время летнего солнцестояния Земля наклонена своей осью к плоскости эклиптики на 23,4 градуса и обращена к Солнцу северным полюсом. В северном полушарии наступает астрономическое лето: самый длинный световой день и самая короткая ночь в году, - рассказывают в планетарии.
Если солнцестояние происходит каждый год, то в астрономическое событие – кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет в этот же день, все же редкость. Оно случается тогда, когда Луна отходит от Земли на максимально возможное расстояние и поэтому может перекрыть собою Солнце.
- Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны, но солнечная корона не просматривается, - рассказывают в планетарии.
Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 21 июня, с территории России будет наблюдать практически невозможно. Об этом РБК рассказала аспирант кафедры небесной механики СПбГУ Мария Борух.
«К сожалению, с территории Москвы невооруженным глазом увидеть затмение будет практически невозможно, потому что фаза будет крошечная», — сообщила астроном.
В Санкт-Петербурге явление не будет видно вообще, а вот у жителей южных регионов будет шанс увидеть затмение. «В городе Горно-Алтайск, где Солнце будет закрыто диском Луны практически на 40%, можно будет заметить практически невооруженным глазом», — пояснила Борух.
Ранее Новости Крыма сообщали:
Житель Запорожья пытался вплавь пробраться в Крым. Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым задержали мужчину, который предпринял попытку попасть из Украины в Российскую Федерацию в обход пунктов пропуска.
Какой сегодня праздник 19 июня. Сегодня, 19 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
В Ялте молодые парни исписали бранной лексикой историческое здание ради хайпа. Сотрудниками полиции г. Ялта в мае текущего года был зафиксирован факт нанесения оскорбительных надписей на одно из зданий, являющихся объектом культурного наследия федерального значения и входящего в «Комплекс сооружений дворца Князя Голицына А.Н.».
Ялту назвали лучшим городом для селфи. Крымская Ялта заняла первое место в рейтинге городов для селфи-туризма, потеснив Сочи и Калининград.
В Крыму выявили пять новых случаев коронавируса
За 19 июня на территории Республики Крым 5 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
В Крыму призвали рожать детей сразу после голосования за Конституции
Крымская общественница призвала голосовать за «поправки в Конституцию» против «родителя № 1 и родителя № 2».
Аксенов извинился за карантин в Крыму
Еще месяц назад Аксенов утверждал, что никакого сезона в этом году не будет.
Опять резкий рост: в Крыму увеличилось число зараженных коронавирусом
За 18 июня на территории Республики Крым 15 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции.
вчера
Летнее солнцестояние 2020: как увидеть кольцеобразное солнечное затмение
Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет в день летнего солнцестояния 21 июня, увидеть будет очень сложно.