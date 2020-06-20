Летнее солнцестояние 2020: как увидеть кольцеобразное солнечное затмение

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Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет в день летнего солнцестояния 21 июня, увидеть будет очень сложно.

День летнего солнцестояния у разных народов издревле считался праздником. В этом году он совпадает с еще одним астрономическим событием – солнечным затмением.

Летнее солнцестояние в этом году приходится на 21 июня. Это будет самый длинный день и самая короткая ночь в году.

- Движение небесного светила по эклиптике в эти дни как бы «приостанавливается», астрономически такое означает, что Солнце достигает самой высшей точки, после чего начинает как бы обратное движение. В ближайшие 2-3 суток до и после этого дня его высота изменяется незначительно. Во время летнего солнцестояния Земля наклонена своей осью к плоскости эклиптики на 23,4 градуса и обращена к Солнцу северным полюсом. В северном полушарии наступает астрономическое лето: самый длинный световой день и самая короткая ночь в году, - рассказывают в планетарии.

Если солнцестояние происходит каждый год, то в астрономическое событие – кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет в этот же день, все же редкость. Оно случается тогда, когда Луна отходит от Земли на максимально возможное расстояние и поэтому может перекрыть собою Солнце.

- Это приводит к формированию кольца света вокруг Луны, но солнечная корона не просматривается, - рассказывают в планетарии.

Кольцеобразное солнечное затмение, которое произойдет 21 июня, с территории России будет наблюдать практически невозможно. Об этом РБК рассказала аспирант кафедры небесной механики СПбГУ Мария Борух.

«К сожалению, с территории Москвы невооруженным глазом увидеть затмение будет практически невозможно, потому что фаза будет крошечная», — сообщила астроном.

В Санкт-Петербурге явление не будет видно вообще, а вот у жителей южных регионов будет шанс увидеть затмение. «В городе Горно-Алтайск, где Солнце будет закрыто диском Луны практически на 40%, можно будет заметить практически невооруженным глазом», — пояснила Борух.

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