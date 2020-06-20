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Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Севастополе: зафиксированы новые случаи заражения

11:21 суббота, 20 июня 2020
Коронавирус в Севастополе: зафиксированы новые случаи заражения

фото © pixabay.com

За прошедшие сутки в Севастополе зарегистрированы 4 новых случая заболевания COVID-19.

Об этом сообщили в пресс-службе городского правительства.

Одним из заболевших оказался 14-летний молодой человек из Челябинска. Еще один пациент заразился при контакте с ранее заболевшими людьми.

«Еще двое обратились к врачам самостоятельно, источник заражения устанавливается», - отметили в пресс-службе правительства.

Всего с начала пандемии в Севастополе зарегистрировано ровно 200 случаев заболевания COVID-19. 165 человек уже выписаны по факту выздоровления, 25 человек на данный момент находятся в стационарах на лечении. Три пациента с COVID скончались.

Также в стационарах 179 человек остаются под медицинским наблюдением, из них 97 человек – в инфекционной больнице, 82 – в городской больнице №9. 799 человек находятся под динамическим наблюдением на дому. Кроме того, за прошедшие сутки 634 человека прошли тестирование на пунктах пропуска и железнодорожном вокзале Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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