Коммунисты атакуют Европу: в Германии установили странный памятник Ленину

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По инициативе «Марксистско-ленинской партии Германии» в городе Гельзенкирхен была установлена чугунная статуя Владимира Ленина высотой 2,15 метра.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя партии Петера Вайспфенинга.

По его словам, памятник удалось установить, невзирая на «противодействие со стороны правых радикалов, городской администрации и партии Христианско-демократический союз», членом которой является канцлер ФРГ Ангела Меркель.

«Статуя была отлита в Чехословакии в 1957 году, это был первый отдельно стоящий памятник Ленину в Чехословакии. Мы приобрели ее по ebay у продавца из Австрии — после «бархатной революции» она оказалась там», — рассказал Вайспфенинг.

Он отметил, что в партии решили купить эту статую и разместить ее в городе, так как в западной Германии не было установлено еще ни одного бюста или статуи Ленину.

Памятники Владимиру Ильичу Ленину (Монументальная Лениниана) — категория скульптурных произведений, посвященных основателю советского государства В. И. Ленину, ставших неотъемлемой частью советской традиции монументального искусства, одним из символов советской коммунистической идеологии.

Известно, что памятники Ленину часто являлись «серийной продукцией». По данным, приводимым газетой «Московский комсомолец», на 2003 год в России насчитывалось около 1800 памятников Ленину и до двадцати тысяч бюстов, во многих городах его скульптуры возвышаются на центральных площадях.

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