Какой сегодня праздник 20 июня

Сегодня, 20 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Праздник Непорочного Сердца Девы Марии

Непорочное Сердце Пресвятой Девы Марии — символ Ее внутренней жизни, души, полностью отданной деяниям благодати. Мария — храм Духа Святого, образ Церкви и пример каждому христианину.

Почитание Непорочного Сердца Девы Марии может помочь нам лучше понять важность сердца в духовной жизни каждого человека, может помочь нам преобразить наши сердца.

Международный день серфинга

20 июня отмечается Международный день серфинга, это лучший день для серферов, чтобы гордиться тем видом спорта, который они выбрали, а также лучшее время позаботиться о защите окружающей среды и помочь сохранить океан чистым.

Это праздник первый раз отметили в 2005 году. Сегодня и каждый год в этот день серферы и все поклонники этого вида спорта по всему миру принимают участие в разного рода эко-мероприятиях, кинопоказах, конкурсах, выезжают на барбекю и многочисленные мероприятия по улучшению чистоты и сохранности берегов. Этот праздник отмечается по всем у миру, ведь на нашей планете серфингом занимается почти 40 миллионов человек, и их число неуклонно растет.

Федот Урожайник

Народный праздник «Федот Урожайник» отмечается 20 июня (по старому стилю - 7 июня). Церковь в этот день вспоминает мученика Феодота Анкирского. Другие названия праздника: «Федот», «Урожайник», «Федот Страж», «Налив», «Сонцаварот». В народе Феодота прозвали Урожайником, так как по погоде в этот день пытались предугадать, каким будет урожай ржи.

Также сегодня, 20 июня, отмечают такие праздники:

- Всемирный день Wi-Fi (World Wi-Fi Day)

- Всемирный день беженцев (World Refugee Day)

- Лита - день летнего солнцестояния

- День чайных покупок

- День невынимающихся пробок

- Всемирный день защиты слонов в зоопарках (International Day of Action for Elephants in Zoos)

- День мороженого с газировкой (Ice Cream Soda Day) в США

- День ванильного молочного коктейля (National Vanilla Milkshake Day) в США

- День посадки деревьев в Австралии

- День американского орла (National American Eagle Day) в США

- День работников газового хозяйства Азербайджана

- День независимости Сенегала

- День мучеников в Эритрее

- День суверенитета Узбекистана

- День национального флага в Аргентине

Сегодня именины празднуют: Иван, Маркелл, Антон, Федот, Степан, Кириак, Мария, Мавр, Клавдий, Папий, Прискилла, Антонин, Тарас, Анфим, Сисиний, Смарагд, Кириакия, Валерия, Маркеллин, Сусанна (Сосанна), Сатурнин (Саторнин), Апрониан, Артемия, Артемон, Есия, Зинаида, Калерия, Кирик (Кирин), Крискентиан, Ларгий, Лукина, Севастьяна.

Что происходило 20 июня в прошлые годы

840 - викинги впервые доплыли по Сене до Руана.

1578 - английский исследователь Мартин Фробишер объявил Гренландию владением короны, назвав ее «Западной Англией».

1673 - французская экспедиция впервые прибыла в Иллинойс.

1704 - по Нарвскому договору Польша вступила в Северную войну на стороне России против Швеции.

1792 - Великая Французская революция: народное восстание в Париже.

1837 - королевой Великобритании становится Виктория I.

1867 - президент Эндрю Джонсон объявил о покупке Аляски.

1880 - на Пушкинских торжествах Федор Достоевский произнес свою знаменитую 45-минутную речь, посвященную Александру Пушкину.

1893 - открыта основанная Д. И. Менделеевым Главная палата мер и весов.

1934 - на продажу выставлен мост Ватерлоо в Лондоне.

1949 - Папа Римский предал анафеме коммунистических лидеров Чехословакии.

1954 - через Дунай между Болгарией и Румынией открыт «Мост дружбы».

1963 - создана «горячая линия» между СССР и США.

1991 - парламент Германии принял решение о переносе столицы из Бонна в Берлин.

2000 - в помещении редакции российской телекомпании НТВ проведен обыск и выемка документов.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 20 июня. Какие праздники будут завтра?

