Какие праздники 21 июня: летнее солнцестояние и День медика

фото © pixabay.com

Сегодня, 21 июня 2020 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В 2020 году летнее солнцестояние наступит в воскресенье, 21 июня

Летнее солнцестояние наступит 21 июня 2020 года в 00.44. В этот день солнце поднимется на наибольшую высоту над горизонтом. В северном полушарии наступит самый длинный световой день и самая короткая ночь. Несколько дней в северном полушарии солнце будет держать эту высоту: отсюда и название – «солнцестояние».

Народные приметы на летнее солнцестояние:

- Если в день летнего солнцестояния плохая погода - год будет бедным и неурожайным.

- Обилие росы 21 июня – к богатому урожаю.

- Звездное небо – к грибному лету.

- По народным поверьям, если в день летнего солнцестояния встретить рассвет, это даст здоровье на весь год и спасет от неприятностей.

- Существовала еще одна забавная примета: если 21 июня загадать желание и перелезть через 12 заборов, то мечта сбудется в течение года.

- В этот день нельзя грустить и думать о дурном, иначе проблемы придут в жизнь

Международный день отца (Father's Day)

День отца появился как выражение любви и благодарности, которые дочь посвятила своему отцу. Розы — цветы Дня отца: красные носят, если отец жив, и белые, если отец умер. И, конечно же, в этот день принято дарить своим отцам подарки и устраивать семейные торжества.

Вслед за США День отца в третье воскресенье июня стали отмечать Великобритания, Нидерланды, Франция, Китай, Япония и другие страны.

День медицинского работника (День медика)

Основанием для отмечания этого профессионального праздника служит Указ Президиума Верховного Совета СССР №3018-Х от 1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях», в редакции Указа Президиума Верховного Совета СССР №9724-XI от 1 ноября 1988 года «О внесении изменений в законодательство СССР о праздничных и памятных днях». Эта традиция сохраняется в странах постсоветского пространства и сегодня.

Профессия врача одна из самых старейших в мире, и в настоящее время она востребована буквально везде. Каждый из нас хотя бы раз в жизни обращался к доктору за помощью и лечением. Ведь даже в самом начале жизни человека — при рождении младенца — непосредственное участие принимают доктора. А современное здравоохранение и усилия врачей направлены не только на лечение болезней и поддержание здоровья человека, но и на предупреждение различных заболеваний.

Ысыах - Якутский Новый год

Ысыах - якутский праздник лета. Представляет собой весенне-летний праздник в честь Бога Айыы и возрождения природы, сопровождаемый обрядом молений, обильным угощением и кумысопитием, танцами, народными играми, конными скачками, соревнованиями сильных и ловких.

Также сегодня, 21 июня, отмечают такие праздники:

- День селфи (Selfie Day)

- Международный день йоги (International Yoga Day)

- День кинологических подразделений МВД РФ (День кинолога)

- День памяти святого великомученика Феодора Стратилата

- Всемирный день гидрографии (World Hydrography Day)

- Федор Колодезник

- День всех святых, в земле Российской просиявших

- День авиации Армении

- День работников водного хозяйства Кыргызстана

- День «Возьми собаку на работу» (Take Your Dog To Work Day)

- Международный день цветка

- День солнечных зайчиков

- Всемирный день рукопожатий (World Handshake Day)

- Международный день футболки (International T-shirt Day)

- Всемирный день жирафов (World Giraffe Day)

Сегодня именины празднуют: Феофан, Павел, Константин, Федор, Мелания, Василий, Феодосий, Зосима, Никандр, Маркиан, Ефрем, Иона, Афра, Навкратий.

Что происходило 21 июня в прошлые годы

1582 - Акэти Мицухидэ предательски напал на своего сюзерена Ода Нобунага. Силы были неравными, и Нобунага, чтобы не попасть в плен, совершил сэппуку.

1633 - Галилео Галилей заключен во дворце инквизиции.

1788 - Нью-Хэмпшир ратифицировал Конституцию и стал девятым штатом США.

1887 - золотой юбилей королевы Виктории.

1893 - первое колесо обозрения («Чертово колесо») появилось на выставке в Чикаго.

1909 - на Русско-Балтийском заводе собран первый русский серийный автомобиль«Руссо-Балт».

1925 - в Москве появились первые такси16 автомобилей марки «Рено».

1940 - Вторая мировая война: Пальмирский расстрелво время акции против польских высших социальных классов, нацисты, близ Варшавы, расстреляли за 2 дня более 360 человек.

1941 - Вторая мировая война: германские войска получили условный сигнал начать 22 июня боевые действия против СССР по плану «Барбаросса».

1948 - в ФРГ введена новая валютанемецкая марка.

1948 - на Манчестерской малой экспериментальной машине («Baby»), первом компьютере с фон-неймановской архитектурой памяти, впервые запущена компьютерная программа.

1970 - лидер английской рок-группы «The Who» Пит Таунсенд задержан в аэропорту Мемфиса полицией и агентами ФБР по подозрению в терроризме. Комментируя успех рок-оперы «Томми», Пит употребил английское сленговое выражение «сбросить бомбу», означающее «добиться успеха». Служба безопасности услышала только слово «бомба» и арестовала музыканта.

1975 - на экраны Соединенных Штатов вышел фильм Стивена Спилберга «Челюсти».

1978 - премьера в Лондоне мюзикла «Эвита», написанного Эндрю Лллойд Уэббером и Тимом Райсом.

1988 - на экраны выходит фильм «Кто подставил кролика Роджера».

