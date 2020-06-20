Как сэкономить: названы цены на отдых в Крыму этим летом

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Стоимость туров в Крым этим летом, включая перелет, составит в среднем 20-25 тыс. рублей на человека, а скидки на авиабилеты по наиболее популярным направлениям по России достигают 50%, сообщил в пятницу вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

Об этом сообщает Интерфакс.

«Мы рекомендуем туристам обращаться к туроператорам, потому что именно чартерные рейсы, специальные цены в гостиницах, которые у них есть, показывают, что цены не выше, а даже ниже. При этом мы наблюдаем и скидки от авиакомпаний до 50%. Самолеты не загружены, гостиницы только начинают продавать места. Если смотреть на цены, то стоимость тура в Краснодарский край или Крым в среднем составляет 20-25 тыс. рублей на человека с перелетом. Есть операторы, которые предлагают даже дешевле», — рассказал он в эфире телеканала «Россия 1».

По словам Горина, цены у туристических агентств зачастую ниже тех, что человек может найти самостоятельно, поскольку операторы располагают информацией о выгодных предложениях, а также предлагают перелеты на чартерных рейсах.

«Речь идет не о снижении цен на поездки, а об установлении, прежде всего, тех цен, которые были. У нас есть инфляция, поэтому в пик сезона, конечно, могут происходить изменения в зависимости от цен на топливо и затрат отелей и санаториев, связанных с рекомендациями Роспотребнадзора. Это вызов туроператорам», — подчеркнул эксперт.

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