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Джамала сообщила о рождении второго сына

15:47 суббота, 20 июня 2020
Джамала сообщила о рождении второго сына

фото © Крым.реалии

В семье украинской певицы крымскотатарского происхождения Джамалы (Сусана Джамаладинова) и ее мужа Сеит-Бекира Сулейманова 19 июня родился второй сын.

Об этом Джамала сообщила в своем аккаунте в Instagram.

Как написала певица, ребенок родился в прогнозируемую дату. «Мой второй принц – Селим-Гирай Сеит-Бекир Оглы Сулейманов! 19.06 родился самый пунктуальный малыш (по статистике входит в 4%, так как родился в прогнозируемую дату, именно в свое время)», – поделилась Джамала.

В марте 2018 года у Джамалы и ее супруга родился первенец – Эмир-Рахман Сеит-Бекир огълы Сулейманов.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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